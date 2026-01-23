RIP SLYME、“天才バカボン”風の新ジャケでベストアルバムのアナログ盤を発売へ
RIP SLYMEが、昨年7月にリリースしたベストアルバム『GREATEST FIVE』のアナログ盤を3月20日に発売することが決定した。
【写真】車に乗った5人がかわいい！アナログ盤ベスト『VOL.2』のジャケット
CDの収録内容からFUMIYAが再度選曲し、曲順を並び替えた『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.1』『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.2』の2枚組レコード／2作品として、数量限定で同時発売される。それぞれ全20曲を収録する。
ジャケットも新たに描き下ろされており、ファンにお馴染みの、昨年生誕90周年を迎えた赤塚不二夫さんの作品“天才バカボン”風のメンバーキャラクターが登場している。
RIP SLYMEは、昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開している。
■作品情報
『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.1』
『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.2』
3月20日（金）発売
※同時発売／数量限定
