『元科捜研の主婦』初回見逃し再生数150万回突破 テレ東ゴールデン帯史上最速を記録
テレビ東京は23日、俳優の松本まりかが主演を務めるドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜 後9：00〜）の第1話見逃し配信の再生数が、同局ゴールデン帯史上最速で150万回を突破したと発表した。
【画像】ほほえましい家族写真…松本まりか＆佐藤大空＆横山裕
本ドラマはテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリーとなっている。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本）。現在は退職し、5歳の息子・亮介（佐藤大空）を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦（横山裕）は、つい最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介も子どもならではの純粋な視点で捜査に協力…（!?）。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。
ドラマのタイトルやSUPER EIGHTの横山裕が初の父親役を務めることで、放送開始前から注目を集めていた。そして、16日の第1話の放送直後から、心温まるホームドラマの魅力と、先が読めない本格ミステリーの要素が融合した物語に、SNS上では絶賛の声が続出した。
配信開始から6日間（1月16日〜21日）で、第1話の見逃し再生回数が150万回を突破。同局のゴールデン帯番組において「史上最速」の快挙となる。また放送後1週間における見逃し配信再生数も同局ゴールデン帯史上「歴代最高記録」を更新した。いずれもTVer DATA MARKETINGで算出、TVer・ネットもテレ東・Leminoの合計値となっている。
