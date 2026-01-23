『ラヴ上等』“Baby”鈴木ユリア、『KANSAI COLLECTION 2026』に登場決定 第3弾出演者発表【一覧あり】
関西コレクション実行委員会は、4月5日に京セラドーム大阪で『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』が開催されるのに先立って、追加出演者を発表。Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する鈴木ユリアがランウエイに登場することが決定した。
【写真】ラスボスが関西コレクションに登場…出演が決まった小林幸子
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっている。
『ラヴ上等』で話題の“Baby”こと鈴木ユリアをはじめ、元NMB48メンバーで“みるきー”の愛称で親しまれ、年末に日本武道館で行われたAKB48の20周年にOGとして登場し話題を呼んだ渡辺美優紀、『今日、好きになりました。』出演で話題の榎田一王や中島結音、村谷はるなが登場する。
日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞した中島結音、SNS総フォロワー数400万超えの動画クリエイター・ねお、ねおの実妹の野咲美優が姉妹そろって登場するほか、アイドルグループZOCXの戦慄かなのの出演が決定した。さらに、歌手の小林幸子の初出演も決まった。
登録者数150万人超えのYouTubeグループ・ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-が3度目の出演。現役女子高生YouTuberで、ワイドショーのコメンテーターやバラエティなどテレビタレントとしても活躍するひまひまも登場。またチャンネル登録者数100万人の同級生7人組YouTubeグループジャスティスターが初登場する。
【出演者情報】（2026年1月23日現在）
＜MODEL＞
青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、戦慄かなの、田久保夏鈴、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、渡辺美優紀ほか
＜GUEST＞
あいす(iLiFE!)、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉(BUDDiiS)、金子みゆ、Kirari、ぎし、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに(iLiFE!)、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥(BUDDiiS)、田島櫻子(Onephony)、中島結音、ハンチ、藤田みあ、美雨(ファントムシータ)、村谷はるな、もな(ファントムシータ)、森脇梨々夏、MON7A、若葉のあ(iLiFE!)ほか
＜SPECIAL GUEST＞
小林幸子ほか
＜GLOBAL GUEST＞
JINI、テリ(Taeri)、YUMEKIほか
＜MC＞
朝日奈央ほか
＜ARTIST＞
iLiFE!、Novelbright 、山本彩ほか
＜NEXT BREAK ARTIST＞
SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータほか
＜CREATOR＞
一生友子、ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ ほか
＜OPENING ACT＞
Pretty Chuuほか
＜FUTURE＞
una、KYOKA、久保田海羽、すず ほか
