日向坂46清水理央、“圧倒的な美”にフォーカス 『アップトゥボーイ』初登場で撮り下ろし10ページ
アイドルグループ・日向坂46の清水理央が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）に初登場。誌面カットが公開された。
今回の舞台は、どこか懐かしさを感じる和風の一軒家。今回は清水の「圧倒的な美」にフォーカスし、その魅力をストレートに表現。思わず目を引く凛とした表情の美しさと、溌溂（はつらつ）とした明るい笑顔。そんな清水の持つ振り幅の広さを、1枚1枚のカットに詰め込んでいる。
日向坂46の最新シングル「クリフハンガー」の選抜入りも果たし、今まさに覚醒の時を迎えている清水。その輝きを余すところなく収めた撮りおろし10ページを収録する。
【プロフィール】清水理央（しみず・りお）
2005年1月15日生まれ。千葉県出身。身長165センチ。
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」に選抜メンバーとして表題曲に参加。『7回目のひな誕祭』が4月4、5日に横浜スタジアムにて開催。冠ラジオ『清水理央のCheer up！』(bayfm・毎週月曜 深0:00〜)に出演中。
