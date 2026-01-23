映画『恋愛裁判』出演で話題の私立恵比寿中学・仲村悠菜、芝居のポテンシャル引き出したソログラビア
アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）でソログラビア10ページとともに、限定表紙を単独で飾る。今回は、限定表紙と誌面カットが公開された。
【誌面カット】透明感たっぷりなソログラビアを披露した仲村悠菜
きょう23日に公開される話題の映画『恋愛裁判』に出演し、俳優としても大きな注目を集めている仲村。今回は映画公開を控え、演技面でのポテンシャルを引き出すべく、昭和レトロな映画館を舞台に撮影を敢行した。
俳優としての息遣いを感じさせる、ドラマチックでまさに映画のワンシーンのようなグラビアに仕上がった。アイドルとはまた違った表情を見せている。
【プロフィール】仲村悠菜（なかむら・ゆな）
2007年5月29日生まれ、福岡県出身。私立恵比寿中学・出席番号17番。
現在、映画『恋愛裁判』が全国公開中。本作では、物語の鍵を握る劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバー・清水菜々香役として出演。劇中ユニット楽曲「秒速ラヴァ―」が好評配信中。4月22日に私立恵比寿中学の16th シングル「えびバディLOVE」が発売予定。
