元衆院議員の金子恵美氏（47）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（45）のかつての不倫問題に言及した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花は金子氏に「なんでそんな寛容になれるんですか。どういう考えが根本にあって」と質問。

かつて2度にわたる不倫問題が報じられた宮崎氏を許してきた金子氏は「たぶんベースに人間はみんな完璧じゃないっていうのがあって。失敗をするものだよね。私も完璧じゃないよね」とコメントした。

「その完璧じゃない、失敗したところが大きく出たかもしれないけれども、でも違う、この人にはいいところもあるよねっていう。完璧じゃないよね、みんなっていうのがたぶんベースに私結構あるので」と続け、「それが許すって言うか、そうだね、私もそうする苦しい時、失敗することもあったなあっていう、共感みたいな」と説明した。

「政治家の時にやっぱりいろんな人に。いろんな境遇、生い立ちの方と会って話をしていたからかもしれないですね」と明かし、「いろんな人がいるよね。この人にはいいところがある、この人にはそういうところもあるけど、でもそれぞれ違う意見があって、人だよね、みたいなところがあったのかもしれない」と思いを語った。

裏切りではないかと言われても「確かに女性からすれば1回の裏切りなんですけれども、それ以上に私にやってくれたことがいっぱりそれまでにはあったり、政治家としても彼はリスペクトしていたので、天秤にかけた時に私にとってはそんな大きなことじゃなくて」と明言。「でも女性にとってはいろいろね、それは一発でアウトの人もいるので」と話した。

2回あったと言われると「2回目は、未遂かなと」と見解を述べた。