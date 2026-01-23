『PSYREN -サイレン-』豪華追加キャスト3人発表【コメント全文】
テレビアニメ『PSYREN -サイレン-』（2026年放送）の追加キャストが発表された。夜科アゲハ・雨宮桜子と同い年の高校生・朝河飛龍役を武内駿輔、好青年な見た目とは裏腹に、危険を顧みず人生の“面白さ”を求める人気俳優・望月朧役を斉藤壮馬、金と女の子が好きなお調子者・霧崎兜役を野津山幸宏が担当する。
【画像】かっけぇ！公開された『PSYREN -サイレン-』ビジュアル
『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜2010年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画が原作。
物語は、高校一年生の夜科アゲハがある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾い数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消してしまう。アゲハは雨宮を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスし、そして、命を懸けたゲームが始まるというストーリー。
国内の大型イベント『Animejapa』の投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約16年が経った今もなお根強い人気を誇っている。
■朝河飛龍役・武内駿輔コメント
朝河飛龍の声を担当します！武内駿輔です。長年アニメ化を希望されていた本作を、早くみなさまにお届けしたい気持ちでいっぱいです！アゲハとやいのやいの言いながら、いつも飛ばされています。原作の雰囲気をよく映像化されているかと思いますので、その点ぜひご期待くださいませ！逆立て！トンガリドラゴンヘアー！よろしくお願いします！
■望月朧役・斉藤壮馬コメント
望月朧の声を務めます、斉藤壮馬です。原作が大好きで、いつかアニメ化してほしいと願っていたところ、一番好きなキャラクターの声優として関わらせていただくことになり、心から嬉しく思います。いちファンとして、今から放送が楽しみで仕方ありません！多くの方にぜひご覧いただきたいです！よろしくお願いいたします！
■霧崎兜役・野津山幸宏コメント
霧崎兜を演じさせていただきます。野津山幸宏です。彼のユーモア溢れるところ、可愛いところ、かっこいいところ、魅力的なところを表現出来るように精一杯"逃げずに"アフレコに望みました！皆さん、待ちに待ったアニメ化ですよね！？僕も皆さんにお届け出来るのが待ち遠しいです！よろしくお願いします！
【スタッフ】
原作：岩代俊明（集英社刊）
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：大熊白
音楽：大間々昂・斎木達彦・兼松衆
アニメーション制作：サテライト
【キャスト】
夜科アゲハ：安田陸矢
雨宮桜子：風間万裕子
朝河飛龍：武内駿輔
望月朧：斉藤壮馬
霧崎兜：野津山幸宏
