¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò»¥ËÚÂç²ñ¤Ï23Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¸Ä¿ÍÂè21Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬132¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢121.0ÅÀ¤Î9°Ì¤Ç24Æü¤ÎËÜÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï12°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï13°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï14°Ì¡¢°ì¸Í¤¯¤ë¼Â¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï19°Ì¡¢Ãæ»³ÏÂ¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Ï26°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï31°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤Ï32°Ì¡¢ºØÆ£Í¥¡ÊLuFT¡Ë¤Ï35°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£