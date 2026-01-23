◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節(日本時間21日〜22日)

36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。

首位アーセナル（イングランド）はインテル（イタリア）と対戦し3-1で快勝。2位バイエルン（ドイツ）はサン・ジロワーズ（ベルギー）に2-0で勝利。安定した強さを見せつけた2チームは1試合を残し8位以内が確定。ノックアウトステージ進出を決めました。

現在3位から15位までの13チームは、24位以内が確定。レアル マドリード（スペイン）、リバプール（イングランド）、パリ サンジェルマン（フランス）ら強豪チームは、次節の最終節でストレートインでのノックアウトステージ進出がかかります。

33位以下のフランクフルト（ドイツ）、スラビア プラハ（チェコ）、ビジャレアル（スペイン）、カイラト（カザフスタン）の4チームは25位以下が確定しリーグフェーズ敗退となっています。最終節は日本時間29日、同時刻に全ての試合が行われます。

【リーグフェーズ順位表】

1位 アーセナル 勝ち点21 得失点差+18

2位 バイエルン 勝ち点18 得失点差+13

3位 レアル マドリード 勝ち点15 得失点差+11

4位 リバプール 勝ち点15 得失点差+6

5位 トッテナム 勝ち点14 得失点差+8

6位 パリ サンジェルマン 勝ち点13 得失点差+10

7位 ニューカッスル 勝ち点13 得失点差+10

8位 チェルシー 勝ち点13 得失点差+6

9位 バルセロナ 勝ち点13 得失点差+5

10位 スポルティング 勝ち点13 得失点差+5

11位 マンチェスター シティ 勝ち点13 得失点差+4

12位 アトレチコ マドリード 勝ち点13 得失点差+3

13位 アタランタ 勝ち点13 得失点差+1

14位 インテル 勝ち点12 得失点差+6

15位 ユベントス 勝ち点12 得失点差+4

16位 ドルトムント 勝ち点11 得失点差+4

17位 ガラタサライ 勝ち点10 得失点差0

18位 カラバフ 勝ち点10 得失点差-2

19位 マルセイユ 勝ち点9 得失点差0

20位 レバークーゼン 勝ち点9 得失点差-4

21位 モナコ 勝ち点9 得失点差-6

22位 PSV 勝ち点8 得失点差+1

23位 ビルバオ 勝ち点8 得失点差-4

24位 オリンピアコス 勝ち点8 得失点差-5

25位 ナポリ 勝ち点8 得失点差-5

26位 コペンハーゲン 勝ち点8 得失点差-6

27位 クラブ ブルージュ 勝ち点7 得失点差-5

28位 ボデ/グリムト 勝ち点6 得失点差-2

29位 ベンフィカ 勝ち点6 得失点差-4

30位 パフォス 勝ち点6 得失点差-6

31位 サン ジロワーズ 勝ち点6 得失点差-10

32位 アヤックス 勝ち点6 得失点差-12

33位 フランクフルト 勝ち点4 得失点差-9

34位 スラビア プラハ 勝ち点3 得失点差-11

35位 ビジャレアル 勝ち点1 得失点差-10

36位 カイラト 勝ち点1 得失点差-14

▽第7節の対戦結果 ※左がホームチーム

カイラト 1-4 クラブ ブルージュ

ボデ/グリムト 3-1 マンチェスター シティ

コペンハーゲン 1-1 ナポリ

インテル 1-3 アーセナル

オリンピアコス 2-0 レバークーゼン

レアル マドリード 6-1 モナコ

スポルティング 2-1 パリ サンジェルマン

トッテナム 2-0 ドルトムント

ビジャレアル 1-2 アヤックス

ガラタサライ 1-1 アトレチコ マドリード

カラバフ 3-2 フランクフルト

バイエルン 2-0 サン ジロワーズ

スラビア プラハ 2-4 バルセロナ

マルセイユ 0-3 リバプール

ニューカッスル 3-0 PSV

ユベントス 2-0 ベンフィカ

チェルシー 1-0 パフォス

アタランタ 2-3 ビルバオ

＜第8節の対戦カード ※左がホームチーム＞ナポリ-チェルシーベンフィカ-レアル マドリードサン ジロワーズ-アタランタPSV-バイエルンパリ サンジェルマン-ニューカッスルパフォス-スラビア プラハマンチェスター シティ-ガラタサライリバプール-カラバフバルセロナ-コペンハーゲンフランクフルト-トッテナムクラブ ブルージュ-マルセイユドルトムント-インテルレバークーゼン-ビジャレアルアトレチコ マドリード-ボデ/グリムトビルバオ-スポルティングモナコ-ユベントスアーセナル-カイラトアヤックス-オリンピアコス