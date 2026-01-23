【欧州CL】アーセナル&バイエルンがノックアウトステージ進出 ストレートインの枠はあと『6』レアル、リバプール、パリSGらは最終節で決着
◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節(日本時間21日〜22日)
36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。
首位アーセナル（イングランド）はインテル（イタリア）と対戦し3-1で快勝。2位バイエルン（ドイツ）はサン・ジロワーズ（ベルギー）に2-0で勝利。安定した強さを見せつけた2チームは1試合を残し8位以内が確定。ノックアウトステージ進出を決めました。
現在3位から15位までの13チームは、24位以内が確定。レアル マドリード（スペイン）、リバプール（イングランド）、パリ サンジェルマン（フランス）ら強豪チームは、次節の最終節でストレートインでのノックアウトステージ進出がかかります。
33位以下のフランクフルト（ドイツ）、スラビア プラハ（チェコ）、ビジャレアル（スペイン）、カイラト（カザフスタン）の4チームは25位以下が確定しリーグフェーズ敗退となっています。最終節は日本時間29日、同時刻に全ての試合が行われます。
【リーグフェーズ順位表】
1位 アーセナル 勝ち点21 得失点差+18
2位 バイエルン 勝ち点18 得失点差+13
3位 レアル マドリード 勝ち点15 得失点差+11
4位 リバプール 勝ち点15 得失点差+6
5位 トッテナム 勝ち点14 得失点差+8
6位 パリ サンジェルマン 勝ち点13 得失点差+10
7位 ニューカッスル 勝ち点13 得失点差+10
8位 チェルシー 勝ち点13 得失点差+6
9位 バルセロナ 勝ち点13 得失点差+5
10位 スポルティング 勝ち点13 得失点差+5
11位 マンチェスター シティ 勝ち点13 得失点差+4
12位 アトレチコ マドリード 勝ち点13 得失点差+3
13位 アタランタ 勝ち点13 得失点差+1
14位 インテル 勝ち点12 得失点差+6
15位 ユベントス 勝ち点12 得失点差+4
16位 ドルトムント 勝ち点11 得失点差+4
17位 ガラタサライ 勝ち点10 得失点差0
18位 カラバフ 勝ち点10 得失点差-2
19位 マルセイユ 勝ち点9 得失点差0
20位 レバークーゼン 勝ち点9 得失点差-4
21位 モナコ 勝ち点9 得失点差-6
22位 PSV 勝ち点8 得失点差+1
23位 ビルバオ 勝ち点8 得失点差-4
24位 オリンピアコス 勝ち点8 得失点差-5
25位 ナポリ 勝ち点8 得失点差-5
26位 コペンハーゲン 勝ち点8 得失点差-6
27位 クラブ ブルージュ 勝ち点7 得失点差-5
28位 ボデ/グリムト 勝ち点6 得失点差-2
29位 ベンフィカ 勝ち点6 得失点差-4
30位 パフォス 勝ち点6 得失点差-6
31位 サン ジロワーズ 勝ち点6 得失点差-10
32位 アヤックス 勝ち点6 得失点差-12
33位 フランクフルト 勝ち点4 得失点差-9
34位 スラビア プラハ 勝ち点3 得失点差-11
35位 ビジャレアル 勝ち点1 得失点差-10
36位 カイラト 勝ち点1 得失点差-14
▽第7節の対戦結果 ※左がホームチーム
カイラト 1-4 クラブ ブルージュ
ボデ/グリムト 3-1 マンチェスター シティ
コペンハーゲン 1-1 ナポリ
インテル 1-3 アーセナル
オリンピアコス 2-0 レバークーゼン
レアル マドリード 6-1 モナコ
スポルティング 2-1 パリ サンジェルマン
トッテナム 2-0 ドルトムント
ビジャレアル 1-2 アヤックス
ガラタサライ 1-1 アトレチコ マドリード
カラバフ 3-2 フランクフルト
バイエルン 2-0 サン ジロワーズ
スラビア プラハ 2-4 バルセロナ
マルセイユ 0-3 リバプール
ニューカッスル 3-0 PSV
ユベントス 2-0 ベンフィカ
チェルシー 1-0 パフォス
アタランタ 2-3 ビルバオ
ナポリ-チェルシー
ベンフィカ-レアル マドリード
サン ジロワーズ-アタランタ
PSV-バイエルン
パリ サンジェルマン-ニューカッスル
パフォス-スラビア プラハ
マンチェスター シティ-ガラタサライ
リバプール-カラバフ
バルセロナ-コペンハーゲン
フランクフルト-トッテナム
クラブ ブルージュ-マルセイユ
ドルトムント-インテル
レバークーゼン-ビジャレアル
アトレチコ マドリード-ボデ/グリムト
ビルバオ-スポルティング
モナコ-ユベントス
アーセナル-カイラト
アヤックス-オリンピアコス