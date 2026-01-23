ÎëÌÚ°¦Íý¡¡THE FIRST TAKE¤Ç¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¥½¥íÈäÏª¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ë£Å¡×¤ÎÂè£¶£³£³²ó¸ø³«¤Î¾ÜºÙ¤¬£²£³Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥½¥í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½êÂ°¤Î»Ì±ÊÅí»Ò¡¦²Æ¾Æ²í¡¦ÎëÌÚ°¦Íý¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Â£õ£ï£î£ï¡ª¡×¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Ë¤ò¥½¥í¤ÇÈäÏª¡£ÎëÌÚ°¦Íý¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ö£Â£õ£ï£î£ï¡ª¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥¢¥¤¥É¥ë³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿Æ±¶Ê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö£²£°£±£²Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤ò£²£°£²£¶Ç¯¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£±£´Ç¯Á°¤Î»ä¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï£Â£õ£ï£î£ï¡ª£³¿Í¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ö¤ò¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£