¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Ú¥é¥ë¥¿³ÍÆÀ¸«Á÷¤ê¤ËÊÌ¤Î»×ÏÇ¤«¡Ö¥¹¥¯¥Ð¥ëÊü½Ð¤Î²ÄÇ½À¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾×·â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£·¾¡¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â£²¡¦£·£°¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç£µÇ¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤Æ£Æ£Á¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Í¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÆ·úÃæ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤¬ÅÅ·â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±¦ÏÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë²¿ÅÙ¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤òÉ®Æ¬¤ËÂçÃ«¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¤éËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤ØË°¤¯¤Ê¤Âç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ú¥é¥ë¥¿¤òà¥¹¥ë¡¼á¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Î»×ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òË¸³²¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÉ²Ã¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¾å¤Ç½½Ê¬¤ÊÅê¼ê¿Ø¤òÍÊ¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð£¶¿Í¥í¡¼¥Æ¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤â±£¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡×¤³¤½¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë£··î¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÁ°¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥¹¥¯¥Ð¥ë¤òÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡£Íè¥ª¥Õ¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬£Æ£Á¤È¤Ê¤ëÁ°¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈâ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤Ê¤ë¡ËÍË¾³ô¤È¤¤¤¦»ñËÜ¤ò²¹Â¸¤·¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÂØ¸õÊä¤¬¤¤¤Æ¤âÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾¡º¸ÏÓ¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡£ÀïÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÊªÁª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤âËÉÙ¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤âÆ°¤¤òÃí»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£