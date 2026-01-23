「関コレ」第3弾出演者解禁 小林幸子・ラヴ上等話題メンバーら【関西コレクション2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/01/23】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催。この度、第3弾出演者が発表された。
唯一無二の紅白歌手として存在感を放ちながら、ニコニコ超会議では圧巻の巨大衣装パフォーマンスを披露するなど若者世代の間でも話題の小林。“ラスボス”の愛称でも親しまれ、芸能活動60周年を迎えた国民的歌手の初出演が決定。
元NMB48メンバーで“みるきー”の愛称で親しまれ、年末に日本武道館で行われたAKB48の20周年にOGとして登場し話題を呼んだ渡辺美優紀。 Netflixの恋愛リアリティショー「ラヴ上等」で話題の“Baby”こと鈴木ユリア、アイドルグループZOCXのメンバー戦慄かなのも出演する。
ABEMAの大人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」出演で話題の榎田一王や中島結音、村谷はるなが登場。榎田一王は、日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞し話題となっている。中島結音は、バラエティ番組やショートドラマなど幅広く活躍中。さらに、SNS総フォロワー数400万超えの動画クリエイターで情報番組のリポーターとしても活躍するねおと、実妹の野咲美優が姉妹揃って登場する。
今年新たに2人のメンバーが加わり6人で活動することを発表した、登録者数150万人超えのYouTubeグループESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-が3度目の出演決定。さらに、現役女子高生YouTuberで、ワイドショーのコメンテーターやバラエティなどTVタレントとしても活躍するひまひま、結成約2年でチャンネル登録者数100万人を突破した同級生7人組YouTubeグループのジャスティスターが初登場する。
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・歌手・モデルなどマルチに活躍するしなこと、YouTube登録者数138万人＆TikTokフォロワー約240万人のYouTuberアイドルリアルピースによる、クリエイタープロデュースステージが決定。子どもから親世代を巻き込んだパフォーマンスで、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、戦慄かなの、田久保夏鈴、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、YuHyewon andmore
GUEST：あいす（iLiFE!）、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉（BUDDiiS）、金子みゆ、Kirari、ぎし、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに（iLiFE!）、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥（BUDDiiS） 、田島櫻子（Onephony）、中島結音、ハンチ、藤田みあ、美雨（ファントムシータ）、村谷はるな、もな（ファントムシータ）、森脇梨々夏、MON7A、若葉のあ（iLiFE!） and more
SPECIAL GUEST：小林幸子 and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、YUMEKI and more
ARTIST：iLiFE!、Novelbright 、山本彩 and more
CREATOR：一生友子、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more
NEXT BREAK ARTIST：SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ and more
OPNING ACT：Pretty Chuu and more
FUTURE：una、KYOKA、久保田海羽、すず and more
MC：朝日奈央 and more
【Not Sponsored 記事】
