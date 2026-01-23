【ZARAのネイビー】が大当たりかも！ 大人にドンピシャ♡「きれいめボトムス」

程よい落ち着き感がありながら、黒やグレーよりも明るめな印象の「ネイビー」。きれいめスタイルを貫きたい大人にもおすすめのカラーです。とくに【ZARA（ザラ）】のネイビーボトムスは、素材やシルエットにこだわりを感じられ、上品で大人ぴったり。今回は編集部イチオシのボトムスをピックアップしました。

光沢 × ネイビーが大人上品

【ZARA】「サテンミディスカート」\5,290（税込）

なめらかなサテン生地の光沢に深みのあるネイビーがマッチした、上品なミディスカート。ハイウエスト仕様と落ち感のあるシルエットで、気になる部分をさりげなくカバーしつつ、すっきり見えも叶えてくれそうです。光を受けてほんのり艶めく素材は、重たく見えがちなニットコーデの“引き算役”としても活躍。ジャケットやブラウスを合わせれば、お呼ばれの日やきちんと見せたいお出かけシーンにも対応できそうです。

個性派デザインも深めネイビーならスマートに

【ZARA】「ワイドレッグダーツパンツZW COLLECTION」\10,990（税込）

フロントのダーツが目を引く、存在感のあるワイドパンツ。個性派デザインですが、深めネイビーで落ち着き感があり、大人のワードローブに取り入れやすそうです。シンプルなトップスを合わせればモードな着こなしに、カジュアルトップスと合わせれば程よく力の抜けたデイリーコーデに。脚のラインを拾いにくいので、体型カバーしたい大人にもおすすめです。

