「THE FIRST TAKE」に鈴木愛理がソロ初登場、Buono！の名曲「初恋サイダー」一発撮り

歌手・タレントの鈴木愛理（31歳）が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にソロで初登場する。



今回、かつて活動していたハロー！プロジェクト所属の嗣永桃子・夏焼雅・鈴木愛理からなるユニット・Buono！の名曲「初恋サイダー」（2012年）を、鈴木のソロで披露。



今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono！のヒットナンバーで、アイドル界屈指の名曲として数々のアーティストがカバーしてきた楽曲を、鈴木愛理ツアーバンドメンバーによる生演奏とともに、「THE FIRST TAKE」だけの特別な一発撮りで披露する。



鈴木は「2012年に発売した『初恋サイダー』を2026年に歌わせていただけるということは、14年前の私では考えられなかったなと思います。この曲はBuono！3人の曲であり、その事をずっと大事にしているので、当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました。皆さんに届くと嬉しいです」とコメントを寄せている。