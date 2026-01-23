元TBSで“国会王子”のニックネームでも知られるジャーナリストの武田一顕氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「こわい日本」についてあらためて説明した。



【写真】「よんチャンTV」に出演する武田一顕氏

大阪・MBSの「よんチャンTV」22日の放送内で、衆院選についての武田氏の解説を紹介。「有権者の判断軸は?」と主な政党を2つに分類した。同局の前田春香アナウンサーが「われわれが求める日本は『優しくて穏やかな日本』なのか『強くて、周りからこわいと思われるような日本』を目指しているのか、ここが判断軸になってくるということです」と説明。画面には「優しくて穏やかな日本」側に中道改革連合、国民民主、共産、れいわが、「強くてこわい日本」側には自民、維新、参政が示されていた。



同日の放送のエンディングでメインMCの河田直也アナウンサーが「訂正とおわび」として「自民、維新、参政党について、誤解を招くような表現がありました、おわびいたします」と頭を下げていた。ただ、どの部分が「誤解を招く表現」で、どのように「訂正」するのかについては明らかにしていなかった。



武田氏は23日のXで「事前インタビュー当時、主語は『軍事拡大している周辺諸国から見て』の話をしました。」と「強くてこわい」の前にも言葉があったと説明した。ただ、「よんちゃんTV」のスクショなどが拡散され、大炎上していたとあって「是非それぞれの番組をご覧頂き、冷静なご判断をお願いできると幸いです。」とお願いした。



さらに「『主語』が取り違えられたたまま、切り抜き画像が拡散されております。事前インタビュー当時、武田は『軍事拡大している周辺諸国から見て』との趣旨で話をしました。」と重ねて説明。「しかしオンエア時、本人がスタジオにいない中、『特定の党が日本国民にとって怖い国を作ろうとしている』と受けられかねないフリップが掲示され、画像が拡散する状況となりました。」とした。「武田自身の伝え方も十分でなかった可能性、またコミュニケーションをうまく取れなかった点は反省すべきところです。関係する皆様にはご迷惑をおかけしました。」と謝罪した。



武田氏は23日にあらためて「よんチャンTV」に出演し、同様に説明。「こわい」について「国民にとって脅威となるという意味ではありません」とし「周辺諸国、とりわけ軍備を拡大している中国やロシア、北朝鮮などから見て、手ごわく、簡単にはあなどれない日本を指向しているという意味で用いた表現でした」と具体的な国名も上げて説明した。



武田氏の説明を受けて、河田アナは「今回は『よんチャンTV』が武田さんから見解を正しく聞き取ることができず、正しく放送することができなかったと思っています。選挙前の大変重要なこの時期に不適切であったと考えています」と番組側の責任についても言及し、謝罪した。



（よろず～ニュース編集部）