ベッカム長男結婚式のDJ、疑惑の「不適切」な母息子ダンスについて“証言”
両親に対する不満を公にし、注目を集めているブルックリン・ベッカム。妻ニコラ・ペルツとの結婚式で、母ヴィクトリア・ベッカムがファーストダンスを奪い、「不適切な」踊りのせいで「不快で屈辱的な思いをした」と訴えたことが物議を醸したが、当日の式でパフォーマンスをしたDJが論争に加わった。
【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福 不仲のベッカム家の姿はなし
ブルックリンの告発を受け、ネット上では関連するミームが大量に投稿された。MailOnlineによると、この流れに乗ったのが結婚式でDJを務めたファット・トニー。インスタグラムを更新し、「実際の映像です。僕がその場にいたというのは本当です！」とメッセージを添えて、BBCのシットコム『Motherland』でルーシー・パンチ演じる女性キャラクターが、激しく踊る映像を公開。動画には「POV：ブルックリンのファーストダンス中のヴィクトリア・ベッカム」とキャプションが付けられていた。
また、ファット・トニーのパートナーであるスタブロス・アガピウも前日、SNSに「その場にいたけれど、彼女は実際にした。彼が伝えたのは真実だ」と投稿。すぐにこのコメントは削除されたものの、「彼が声を上げて良かった！」と綴っていたという。
元サッカー選手のデヴィッドとファッションデザイナーのヴィクトリアを両親に持ち、幼い頃からメディアの注目を集めてきたブルックリンだが、2022年にニコラと結婚した頃から、両親との間に確執が取り沙汰されるようになり、昨年5月に父デヴィッドの50歳を祝うパーティーにブルックリン夫妻が一度も出席しなかったことから噂が加速していた。
そうした中、ブルックリンは現地時間1月19日にインスタグラムストーリーズで長文の声明を発表し、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と告白。「500人のゲストの前で、マーク・アンソニーが僕をステージに呼んだ。予定では妻とのロマンティックなダンスをするはずだったのに、母とのダンスがお膳立てされた。母は皆の前で不適切なダンスをしてみせ、人生でこれほど不快で屈辱を感じたことはない」と訴えた。
なおPage Sixによれば、実際にはファーストダンスではなかったものの、ヴィクトリアは息子の首元に顔をうずめて踊っていたそうだ。これを見たニコラは泣きながら走り去り、会場は大混乱になったと伝えられている。
引用：「ファット・トニー」インスタグラム（＠dj_fattony_）
