◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２３日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている高梨沙羅（クラレ）が、１２３メートルを飛び１１７・２点の１２位で予選を通過した。「予選ラウンドでちょっと失敗して前のめりになってしまった。（公式練習の１本目は）一番いいジャンプだったかなと思います」と前向きに話す。

大会前、幼少時からつける膨大な量の練習ノートを携帯に落としたデータを見返し、大倉山の特徴を探って挑んだ。「ノーマルヒル（蔵王）からラージヒルに変わったけど思っていた以上にスムーズに飛べた」と話した。

４度目の五輪に向けた最後の国内大会。札幌では過去、６勝を挙げており、勢いをつけるには最適の舞台だ。予選前に行われた五輪代表会見でも札幌２連戦に向け「見ている人が感動できるビッグジャンプを飛んで、テレマークを入れて締めくくりたいなと思います」と強い決意を胸に挑むことを誓った。

今季、ここまで表彰台はないが、２１日のＷ杯蔵王大会の１回目に飛型点５２・５点をたたき出した。ずっと課題としてきた足を前後に開いて着地するテレマーク姿勢が良くなり、徐々に自分が求めているジャンプに近づいている。「壮行試合」でしっかり結果を出して世界に挑むつもりだ。