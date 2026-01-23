タレントのＪＯＹが２２日、Ｘに新規投稿。コンビのように揃ってバラエティー番組に出演しては、間違えられることをネタにしていたユージのセレブっぷりをイジった。

「駐車場で富豪がこちらを見つめていました。」と駐車場で、最近納車されかりの愛車、メルセデス・ベンツのＧＬＳ６００マイバッハと一緒にポーズをとるユージの写真をアップ。８が３つ並んだナンバーも加工せずに掲載しており、フォロワーの質問に答える形で「ナンバーは隠した方がいいか確認したら隠さなくていいってユージ兄さんが言ってくれたんだぜ！？」と説明した。

ユージは１８日付けのＳＮＳで、「ＧＬＳ６００マイバッハ納車されました ＹｏｕＴｕｂｅにもアップしましたので是非ご覧ください！」と愛車の内装も含めて公開している。

同車は基本価格で３０００万円超の超高級車。「ゴゴスマ」のコメンテーターも務めるユージのＳＮＳには「ごめーん！なんでそんなに金あるの？」「なんでこんなにお金があるの？！」「内装のブラック×パープルカッコ良すぎです」「イカツ 成功者や」「カッケー！さすがです。スターの証拠。努力の証」「カッケぇ〜」「芸能人ってこんな儲かるんだね」「エグすぎ」「カッコよすぎる！！笑」「めっちゃ稼いでる 一体どうやって？」「何年ローンですか？」など多くの声が届いている。