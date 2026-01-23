お兄ちゃんが漫画を読んでいる姿を見て、大型犬も真似したくなったようで…？本当の兄弟のような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万8000回再生を突破。「可愛い」「仲良し」「めちゃくちゃ癒される」といった声が寄せられています。

【動画：漫画を読んでいるお兄ちゃん→大型犬が隣にやってきて…まるで『本当の兄弟みたいな様子』】

お兄ちゃんが漫画を読んでいたら…

TikTokアカウント「bamu_belle」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「べる」君とお兄ちゃんの仲睦まじい様子です。この日、お兄ちゃんが床にうつ伏せになって漫画を読んでいたら、べる君が隣にやってきたそう。

そしてべる君はお兄ちゃんと同じ体勢になり、一緒に漫画を読み始めたとか。真剣な表情とお行儀よく真っ直ぐ伸ばされた前足が可愛くて、思わず頬が緩みます。

本当の兄弟のよう！

もちろんべる君に漫画の内容までは理解できないはずですが、大好きなお兄ちゃんがしていることは何でも真似してみたいのでしょう。そして何より、とにかくお兄ちゃんのそばにいたくて、一緒にいられるだけで幸せというのが、べる君の率直な気持ちなのではないでしょうか。

2人が仲良く並んで漫画を読んでいる姿は、まるで本当の兄弟のよう！微笑ましい光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎて何度も見ちゃいます！」「お兄ちゃんが大好きなんですね」「お兄ちゃんといるだけで幸せの図」「人間かな？と思うような表情たまらない」といったコメントが寄せられています。

同居犬とも仲良し

べる君は年上の雑種犬「ばむ」君と暮らしていて、2匹も本当の兄弟のような関係なのだとか。べる君がお利口さんに成長できたのは、ばむ君が色々なことを教えてくれたからなのだそうですよ。

お散歩に行く時も遊ぶ時もお昼寝をする時も、なんとお水を飲む時まで一緒だという2匹。いつまでも2匹が仲良しでいて、幸せいっぱいな日々を過ごせますように。

べる君＆ばむ君の仲良しで可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bamu_belle」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bamu_belle」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。