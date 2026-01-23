バスケットボールりそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツは中断期間があけて、24日からリーグ戦が再開します。



指揮官交代で新たにミック ダウナーHCが率いるハピネッツ。



ディフェンスの秋田をさらに突き詰め、シーズン後半の巻き返しを狙います。





廣田裕司アナウンサー

「ハピネッツあすが今年最初のホームゲームです。今年こそ、このアリーナが沸く歓喜の瞬間を増やして、多くの白星をつかみたいところです」





シーズン前半の30試合を終えて5勝25敗、東地区12チーム中、最下位。持ち味のディフェンスが機能せず、苦しい2025年となったハピネッツは先月下旬、成績不振で前田顕蔵HCが退任。前田さんをサポートしていたミックダウナーさんがHCに就任しました。約3週間のリーグ中断期間は、「ディフェンスの秋田」を見つめ直してきました。ダウナーHC「シーズン前半の30試合でディフェンスのところで苦しんだので、まずはディフェンスをよりシンプルに、自分たちの戦術をより明確にして、自分たちがやらないといけないところをできるようにしようとアプローチしてきた」チームには若い力も加わりました。秋田市生まれ、ハピネッツの育成組織出身の大学生、内藤晴樹と小川瑛次郎です。栃木の白鷗大に在籍する2人は、先月の全日本大学選手権＝インカレで優勝。大学に在籍しながらハピネッツでプレーする特別指定選手として、チームに勢いをもたらすことが期待されます。来シーズンのBプレミア開幕を前にしたB1、ラストシーズンは残り30試合。巻き返しは、ここからです！中山拓哉選手「ディフェンスをやらなきゃ勝てないので、チームとしていいときも悪いときもあると思うんですけど、ディフェンスはぶらさず、チームが一つになって戦っていけば勝利も増えていくと思うので全員で戦っていきたいです」シーズン後半、新たなスタートを切る大事な2連戦は24日と25日、2勝差で追いかける川崎ブレイブサンダースをホームに迎えます。