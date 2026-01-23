¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥Ð¥È¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¢Ç¼ÆÀ¤È¾¯¤·¤À¤±º¤ÏÇ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥ÈÈ¯É½¤¬1·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï¤É¤Î¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î16¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î²÷¿Ê·â¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é¤Î¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤¬13¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÈ¯É½¡¡¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬ÎòÂåºÇÂ¿16ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È
◾️¥Û¥éー¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ë±Ç²è¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢¶¯¤Þ¤ë¡©
¡¡¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬É®¼Ô¸Ä¿Í¤Î2025Ç¯¥Ù¥¹¥ÈÆþ¤êºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤·ë²Ì¤À¡£¥¯ー¥°¥éー´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¤Ç¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÈºîÉÊ¾Þ¡É¤ò´Þ¤à7ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¾Þ¤Ïºî¶Ê¾Þ¡¦Èþ½Ñ¾Þ¡¦°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î3ÉôÌç¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¼«ÂÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²÷µó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¸ùÀÓ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥¢¥á¥³¥ß¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Û¥éー¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤Ç98²ó¤ËµÚ¤Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢ºÇÂ¿¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÄË²÷¤À¡£
¡¡¥Û¥éー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè97²ó¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Ç¥ß¡¦¥àー¥¢¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤â¥Û¥éー±Ç²è½÷Í¥¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤Î¥°¥é¥Ç¥£¥¹¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò²ø±é¤·¤¿¥¨¥¤¥ßー¡¦¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó¤À¡£½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤âÆ±ºî¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Èà½÷¤¬¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¡ØÇ³¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡Ù°ÊÍè¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤â¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤ËÂ³¤¯9ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¤·¤«¤âºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤¬ÉÔ¶ø¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤¬°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ä»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡¢¤¤¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤É÷¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤â¿á¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡¦¥Ò¥¢¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¡¦¥Èー¥ì¥¹¡Ë¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤¬¼çÍ×4ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ºîÉÊ¾Þ¡õ¹ñºÝÄ¹ÊÔ¤ÎW¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¼ç±éÇÐÍ¥¡Êº£²ó¤Ï¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¿¥ï¥°¥Í¥ë¡¦¥â¥¦¥é¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÇÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¿·Àß¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡×¤Î¸«Êý
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤È¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡×¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¤â¤Î¡£¾¯¤·»¨¤ÊÀâÌÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊºÎÍÑ¸¢¸Â¤Ï´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¢¤³¤Î¸¶ÀÐ!!¡×¡Ö¡»¡»¤ò¤³¤Î±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤ò!!¡×¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤³¤Î¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Æ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ßーÆâ¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÊ¬²Ê²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤È¶ÈÀÓ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¾Á°¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤Î¿Í¤«¡×¤È·Ò¤¬¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤ÉôÌç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç´ÊÃ±¤Ëº£²ó¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î·ÐÎòºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Ë¥Ê¡¦¥´ー¥ë¥É¡¢¤ÏHBO¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¤äNetflix¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¤Ç¥¨¥ßー¾Þ¤òÊ£¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿ÂçÊª¡£¤½¤·¤Æ²áµî¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Æ¥£¤â¡Ø¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤Ç¥¨¥ßー¾Þ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤Î¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Î¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¯¥ë¥¯¥ó¥Ç¥£¥¹¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÂè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤ä¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥óºîÉÊ¡Ê¡Ø¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥Ô¥¶¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ò¥¢¥ì¥ó¥È¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡Ù¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¡¡Àè½Ò¤·¤¿¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Ï¼ç¤Ë¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡ØBaby¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÇÊ£¿ô¤Î¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡¦¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥·ー¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¹¥éー¤Ï¡ØDUNE/¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ～²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²～¡Ù¤ä¡Ø¥È¥¥¥ëー¡¦¥Ç¥£¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤âÃ´Åö¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²áµî¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÆÃ¿§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â³À´Ö¸«¤¨¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ê¤É¡¢·à¾ì¸ø³«¸å¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Ê£¿ôÉôÌç¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ï¤È¤Æ¤â¡È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È·ë²Ì¤Ë¤Ï¡È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤¬Áí¥¹¥«¥ó¡©¡×Åª¤Ê¡¢¤ä¤äº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
◾️ÆüËÜºîÉÊ¡¢¡È»Ë¾å½é¡É¤Ï¤¢¤ì¤É°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡Ä¡Ä¡©
¡¡Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Ä¹ÊÔ¹ñºÝ±Ç²è¾Þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¶áÇ¯¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¤ä¡ØPERFECT DAYS¡Ù¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤À¡£¤à¤·¤í¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²è¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë2025Ç¯¤ÎËÌÊÆ¹ñÆâ¶½¼ý¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ä¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥Î¥ß¥Íー¥ÈÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶½¼ý¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¶½¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áí¹ç¶½¼ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê5°Ì¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÌó1²¯3450Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê18°Ì¡Ë¤ä¡¢Ìó7300Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê49°Ì¡Ë¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤âÃ±ÂÎ¤Î±Ç²è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤ÎÂ³ÊÔÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¸ì±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤Ç¤ÏR»ØÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¡Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò½ü¤¤¤Æ¡Ë¶½¼ýÌÌ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¿©¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¥¢¥Ëー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÀË¤·¤¯¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
◾️¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¤â¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤âÁí¥¹¥«¥ó
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·°Õ³°¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸ÍÏÇ¤¤¤Ë¤¹¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎËÌÊÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ö¥ß¡×¤Î»ú¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É 2¿Í¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¡×¤Î»ú¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤ËÇÔ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²Î¾§¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤âÀè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¶½¼ý¤¬¹â¤¤¥Ò¥Ã¥Èºî¤ä¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡á¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È³Î¼Â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤ë¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤âºòÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»ö¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥ºÇã¼ý¤Î·ï¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢ÇÈÍð¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Îº£¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥¢¥Ê¥¤¥¹¡ÊANAIS¡Ë¡Ë