shallmが、2月14日に開催する『shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~』の詳細を発表した。

本公演は、テーマに分けた二部構成で展開される一夜限りのステージとなる。公演についてshallmは「今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、ひとつの物語として届けられたらと思っています。」とコメントしている。

また、現在放送中のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）のエンディングテーマ「chocolate」が本日1月23日に配信リリース。あわせてオフィシャルオーディオも公開された。

本楽曲は、ソリッドなギターとセンチメンタルなピアノが印象的な、甘くほろ苦いミドルロックチューン。ジャケット写真は、「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」「ふたりぶん」も手掛けたイラストレーターの毬谷静によって制作された。

・shallm コメント

2月14日のワンマンライブ「~ No Sweetness Within ~」では、“Sweet”と“Bitter”の二部構成でお届けします。

甘さは、誰かを想う優しさになる。苦さは、自分を支える強さになる。

プラスの感情を歌った曲、マイナスの感情を歌った曲。どちらが好きかは人それぞれだと思います。

私自身も、そのどちらにも触れながら、音楽を聴いてきました。

今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、ひとつの物語として届けられたらと思っています。

「chocolate」という楽曲も、この夜へ向かうための入り口として、聴いてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）