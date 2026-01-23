shallm、バレンタインに開催するワンマンライブ詳細発表 新曲「chocolate」配信リリースも
shallmが、2月14日に開催する『shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~』の詳細を発表した。
（関連：shallm、音楽は世界を変える革命の手段――初のツアー『一揆』ファイナル、弾ける衝動のすべて）
本公演は、テーマに分けた二部構成で展開される一夜限りのステージとなる。公演についてshallmは「今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、ひとつの物語として届けられたらと思っています。」とコメントしている。
また、現在放送中のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）のエンディングテーマ「chocolate」が本日1月23日に配信リリース。あわせてオフィシャルオーディオも公開された。
本楽曲は、ソリッドなギターとセンチメンタルなピアノが印象的な、甘くほろ苦いミドルロックチューン。ジャケット写真は、「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」「ふたりぶん」も手掛けたイラストレーターの毬谷静によって制作された。
・shallm コメント
2月14日のワンマンライブ「~ No Sweetness Within ~」では、“Sweet”と“Bitter”の二部構成でお届けします。
甘さは、誰かを想う優しさになる。苦さは、自分を支える強さになる。
プラスの感情を歌った曲、マイナスの感情を歌った曲。どちらが好きかは人それぞれだと思います。
私自身も、そのどちらにも触れながら、音楽を聴いてきました。
今回のライブでは、今の自分が鳴らしたい感情を、ひとつの物語として届けられたらと思っています。
「chocolate」という楽曲も、この夜へ向かうための入り口として、聴いてもらえたら嬉しいです。
（文＝リアルサウンド編集部）