地震と豪雨の被害を受けた石川県珠洲市大谷町で、民家のガレージにスーパーがオープンしました。小さな店に広がる笑顔の輪、ふるさとの為にと立ち上がった1人の男性と、住民たちの優しさにあふれた「みんなのスーパー」です。

多くの民家が解体され更地が広がる中、登り旗を掲げる1軒の民家。ガレージの一画を利用し、19日にオープンしたその名も「みんなのスーパー」です。

2025年8月まで営業していた店が閉店し、住民たちは移動販売車を利用するか、15キロほど離れたまちなかまで行く不便を強いられていました。

スーパーの店長は地元出身のフリーカメラマン

名前をそのまま引き継ぎ、装いも新たに営業を始めたのは、地元出身のフリーカメラマン・頼光和弘さんです。

みんなのスーパー店長・頼光和弘さん「地震で家を失ったりとか、大変な苦労している中で僕も何か故郷のためにしたいなと。高齢者の方は特に買い物が不便になっているので、身近なことから日常の何か支えができればと」

被災地の生活支援に取り組む生協の団体グリーンコープや、ボランティアの力を借りながら「みんなのスーパー」が復活しました。

決して広いとは言えない店内ですが、地物の野菜をはじめ食料品や生活用品などが並びます。

亡くなった兄を思い花を咲かせてほしい 店先にチューリップの球根

店先にはチューリップの球根があります。

みんなのスーパー店長・頼光和弘さん「大谷町出身の田保広司さんという方が金沢の方で花屋さんを営んでいるんですが、お兄様が残念ながら地震の時にお亡くなりになられて、その広司さんが大谷に花を沢山咲かせてほしいと。鯉のぼりが登る頃に花も咲くと思いますので、鯉のぼりフェスが復活した時に町を彩ってほしいなと思います」

「みんなのスーパー開店！みんなに素晴らしいを届けるぞー！！イエーイ！頑張るぞー大谷！！」

オープンを待ちわびていた多くの住民が早速、訪れました。

訪れた人「仮設（住宅）からきょうの日を待っていました。小さくても良いんですよ。自分でほしいものが選べるからね。病院行っても重い物が全然持てないから助かっている。待っていたんですよ。ありがとう」「（仮設住宅の）冷蔵庫が小さいから買いだめもできない。ここならちょこちょこと買えるし良かったです」

小さな店内に笑顔の輪が広がる「みんなのスーパー」ですが、ふるさとを取り戻したい一心で、頼光さんは活動を続けます。

みんなのスーパー店長・頼光和弘さん「53歳ですけど、僕らこの年だとまだまだハナタレ小僧って。僕らふるさとを諦めてはいけないし、諦めるわけがないです」