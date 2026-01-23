◆卓球◇全日本選手権 第４日（２３日、東京体育館）

男子ジュニア決勝で３回戦から出場のスーパーシード選手で第一シードの川上流星（星槎国際高・神奈川）が中城瑛貴（野田学園高・山口）との接戦を３―２で制し、初優勝を飾った。

「めちゃくちゃうれしい。プレッシャーから解放されたというのもありますし、優勝した後はうれし涙もありました。この優勝が、自分はご褒美だと思っています」と笑顔で振り返った。

第１ゲームを１１―８で取り切ったが第２、３ゲームは連取される展開。それでも後がない第４ゲームを１１―７、最終第５ゲームを１１―８で取り切り、勝負強さを発揮した。「日々、自分を追い込んだトレーニングをたくさんしてきた。それが要所で出たと思います」とはにかんだ。

川上は新潟県村上市出身の高校１年生。昨年１１月に行われた世界ユース卓球選手権大会ではＵ１９男子シングルスで優勝。同年のインターハイではシングルスとダブルスの両方で優勝するなど、男子ジュニア界トップレベルの選手だ。

一般の男子シングルスでも第６ブロックのスーパーシード選手として出場。「すぐに切り替えて頑張ろう」とジュニアの表彰式後は決意を新たに挑み、５回戦で高見真己（日鉄物流ブレイザーズ・和歌山）に４―２、６回戦で大島祐我（琉球アスティーダ・埼玉）に４―３で勝利して８強入り。「プレッシャーもなくなったので、自分から向かっていけるようになりました」と抜群の勢いを見せた。

２４日の準々決勝は谷垣佑真（愛知工大）と対戦。「ノンプレッシャーで、自分から向かっていきたい。作戦を立てて徹底して勝ちに行きたい」と気合を入れ直した。