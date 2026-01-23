TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が23日、生放送され、今春に放送を終了するフジテレビ系「ボクらの時代」についてトークを繰り広げた。

「ボクらの―」は07年にスタート。同世代の3人、またはあえて世代は違うが共通点のある3人が鼎談し、本音を語り合うトーク番組として人気だった。

金曜レギュラーの歌手・中尾ミエも複数回の出演歴がある。昨年6月28日放送が直近の出演といい、「一番最後が（いしだ）あゆみちゃんと、和田アキ子さんね」と豪華な顔ぶれを明かした。番組をチェックしていたMC垣花正は「神回と呼ばれてますね」とうなずき、「アッコさんが一番後輩という組み合わせですね」とも説明した。

3人の組み合わせについて、中尾は「あれはたぶん、アッコちゃんが指名したんだと思う」と推測。「私はそういうメンバーを選ばないもん」と笑わせた。

和田と共演歴が長い垣花は、「変な言い方、数少ない、アッコさんが好きな先輩のお二方だと思います。数少ないと言うと語弊がありますけど、いじめられず、むしろ守ってくれた先輩という」と推測していた。