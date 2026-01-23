¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û±ü¸¶´õË¾¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤òÁ°¤ËÁê¼ê¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2026(20Æü¡Á25Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤¬¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯27°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë±ü¸¶Áª¼ê¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥Á¥ã¥Î¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Î¥óÁª¼ê(¥¿¥¤)¡£³Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç12¾¡8ÇÔ¤È±ü¸¶Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ÁêÀ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÆ¬¤«¤é3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿±ü¸¶Áª¼ê¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·¡¢15-21¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ü¸¶Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Á°¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÆ¤ÓÈ´¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Ç®Àï¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÆÍÆþ¤·±ü¸¶Áª¼ê¤¬22-20¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡£±ü¸¶Áª¼ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£±ü¸¶Áª¼ê¤Î½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤ÎÄÄ ±«èËÁª¼ê(Ãæ¹ñ)¤ÈÆ±13°Ì¤Î¥·¥ó¥É¥¥¡¦¥×¥µ¥ë¥éÁª¼ê(¥¤¥ó¥É)¤ÎÂÐÀï¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£