◇テニス全豪オープン 大坂なおみ2-1S・チルステア(日本時間22日、メルボルン)

大坂なおみ選手の独創的なファッションに早くもファンがつきました。

全豪オープン1回戦に登場した世界ランク17位の大坂選手は、自身デザインの“クラゲ”をイメージしたというファッションで入場。帽子についたレースは床までなびき、チョウのモチーフが付けられています。また特徴的な傘を手に、足元はプリーツが歩くたびにゆらゆら揺れる優雅な印象となっています。

2回戦のこの日も同様のファッションで登場。試合は世界ランク41位のS・チルステア選手（ルーマニア）に対し2-1（6-3、4-6、6-2）のフルセットの激闘の末に下しました。

大坂選手は試合後に自身のInstagramでファンの様子を投稿。そこには2人の女性が大坂選手がかぶっていた帽子によく似た、ベールが付いた白い帽子を着用。帽子にはしっかりとチョウも付けられていて服装から大坂選手を応援する気持ちが伝わりました。この様子に大坂選手も「You guys are the best.（君たちって最高）」とチョウやクラゲの絵文字を付けてコメントしました。