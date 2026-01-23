リゾナーレ小浜島の絶景サウナベース「kafu」がリニューアル！ 沖縄の新たな“ととのい”とは？
「幸せ」を意味する沖縄方言から名付けられたサウナスペースリゾナーレ小浜島にあるサウナスペース「kafu」は、「幸せ」を意味する沖縄方言「果報」に由来。サウナ室や水風呂、外気浴まで、碧い海の絶景が広がる空間を通して「幸せなととのい」を届けたいという思いが込められています。
碧い海を眺めながらととのう、海辺のバレルサウナサウナ室は、大きな窓が特徴的な「バレルサウナ」を採用。絶景を眺めながら身体を温めることができます。
小浜島の伝統工芸「藍染め」で仕上げたサウナハットとサウナマットが用意されているので、持ち物が少なくて済むのもポイントです。
絶景を望む冷水浴と海風を浴びる海上外気浴バレルサウナで温まった後は、小浜島の自然に馴染む「琉球石灰岩」を使用した水風呂へ。水温16〜18℃に設定された水風呂には背もたれがあり、目の前の景色をゆっくりと満喫できます。
冷水浴を終えたら、海上に浮かぶ外気浴チェアへ移動。海風や波の音に包まれながら、のんびりとした時間を過ごせますよ。
サウナ後は月桃由来のスキンケアアイテムで、肌を優しく労わりましょう。
季節ごとに異なる旬のフルーツのサウナドリンクサウナ体験の最後は、旬の南国フルーツを生かしたサウナドリンクを味わえます。春はパイナップル、夏はマンゴー、秋はグァバ、冬はシークヮーサーと、季節の味わいをたっぷり詰め込んだノンアルコールカクテルで、失われたミネラルをさわやかに補給することができます。見た目も鮮やかで、海辺に映えるドリンクで“ととのい”が完了！
サウナスペース「kafu」の利用は1日1組限定。ぜひプライベート感あふれるぜいたく体験を満喫してみてくださいね。
■リゾナーレ小浜島 絶景のサウナベース「kafu」
期間：2026年3月1日（日）から通年
住所：沖縄県八重山郡竹富町小浜2954
TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）
時間：9〜11時、12時30分〜14時30分、16〜18時
料金：1組3万円
宿泊は別途、1室2万700円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込
アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分
対象：宿泊者限定
予約：公式サイトから3日前までに要予約
定員：1日1組限定（1組3名まで）
●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。