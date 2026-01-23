コンビニ初!ピエール マルコリーニとのコラボスイーツ全7品を発売、クレープやシュークリーム、アイスバーまで【ファミマ】
ファミリーマートは、ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ)」監修のデザート･焼き菓子･パン･アイス、全7品を2026年1月27日から全国の約1万6,400店で発売する。いずれも数量限定。
【すべての画像はこちら】ピエール マルコリーニ氏の自信作「バニラ香るレモンフィナンシェ」、ショコラと相性の良い洋梨を組み合わせたクレープなど〈コンビニ初「ピエール マルコリーニ」とのコラボ〉
ファミリーマートでは2024年10月から「スイーツのファミマ」を掲げ、さまざまなカテゴリを横断してスイーツ商品を展開している。今回は、バレンタインに向けて、コンビニエンスストア初となる「ピエール マルコリーニ」とのコラボレーションが実現した。
「ピエール マルコリーニ」は、ベルギー王室御用達のショコラティエで、2026年に日本上陸25周年を迎えた。今回の監修商品は、高まる「メリハリ消費」志向へ対応した高付加価値商品として展開する。また、新たなバレンタインの形である「ファミチョコ」(家族みんなでチョコレートやスイーツを楽しむこと)へのニーズにも対応する。〈ラインアップ一覧〉
ラインアップは全7品。ピエール マルコリーニ氏は「商品づくりでは、伝統的な技術と独創性をいかにファミリーマートの開発チームと融合させるかに挑戦した」と語る。
ショコラティエ、パティシエ、グラシエ(アイス職人)としての幅広い知識と技術を生かし、日本では珍しい香りや味の組み合わせ、奥深いビター感と余韻のある旨味など、これまで体験したことのないような美味しさと食感を目指したという。こだわりのポイントがしっかり伝わるよう、全体のバランスにもこだわっている。
◆とろけるキャラメルショコラシュー
【価格】税込268円
ほろ苦いキャラメルソースと濃厚なショコラクリームを、クッキー生地のシューで包んだ。しっかりとショコラが主役になりつつ、香ばしいシュー皮と、なめらかなクリームの重厚な余韻が楽しめる。
◆ショコラと洋梨のクレープ
【価格】税込298円
焦がしバターが香るクレープ生地で、濃厚なショコラクリームとカカオ感の強いガナッシュ、ショコラを引き立てるバニラで香り付けした洋梨を包んだ。フルーティで瑞々しい味わい。
◆2層のショコラバウムクーヘン チョコ&プレーン
【価格】税込258円
ショコラ味の生地と発酵バターが香るプレーン生地、しっとりとした2層のバウムクーヘンにチョコをかけた。
◆バニラ香るレモンフィナンシェ
【価格】税込230円
ピエール マルコリーニ氏が「パティシエとして自信作」と語る、瀬戸内レモンとバニラが香るフィナンシェ。バターにはフランス産発酵バターを使用し、バニラシードをあしらい、瀬戸内レモンの爽快感のある風味を合わせた。
◆ヘーゼルナッツのショコラメロンパン
【価格】税込198円
ココア入りヘーゼルナッツ風味ビスケット生地のメロンパンに、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドした。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。
◆ショコラデニッシュラズベリー
【価格】税込198円
ラズベリー風味のココア入りケーキ生地とラズベリージャムを絞って焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、コクのあるチョコクリームをサンドした。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。
◆ショコラアイスバー
【価格】税込298円
濃厚なチョコの贅沢なくちどけと香ばしいナッツの食感が楽しめる。
