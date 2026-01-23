“カカオづくし”のアフタヌーンティーも！ 名門ホテルの期間限定チョコメニュー

老舗が披露する刺激的なアフタヌーンティーから、平日限定のデザートワゴン付きバレンタイン特別ランチコースまで、厳選したラグジュアリーホテルより、格式高い至福のチョコレートをご紹介します。

帝国ホテル 東京｜インペリアルラウンジ アクア

最後のひと口まで、カカオを楽しみ尽くすアフタヌーンティー

アフタヌーンティー「Cacao³」\9,400（土・日・祝日 \9,800）＊サービス料込み

シェフ ショコラティエの市川幸雄さんが監修した1月16日〜2月28日限定のアフタヌーンティーは、ウェルカムドリンクからセイボリー、スイーツまで全てにカカオを取り入れ、まさに“カカオづくし”。産地により異なるチョコレートの味わいだけでなく、カカオパルプやカカオニブといった素材の奥深さも楽しめる。素材の選定、配合、サイズまで緻密に設計されたメニューはどれもスター選手。要予約。

information

東京都千代田区内幸町1-1-1 本館17F TEL. 03-3539-8186 11:30〜18:00 ※アフタヌーンティーの提供時間 無休

オークラ東京｜フランス料理 ヌーヴェル・エポック

“ならでは”の驚きと感動がつまった絶品ばかり

バレンタイン特別ランチコース〈デザートワゴン付き〉\19,000（2/3を除く平日、2/14のみ）※サービス料込み

昨年8月からスタートしたばかりの平日限定のデザートワゴン付き特別ランチコース。3品がサーブされた後に登場するデザートワゴンには、ボンボンショコラやテリーヌ、プティガトー、焼き菓子などがずらりと並ぶ。2月2日〜14日は“大人のバレンタイン”がテーマ。シェフパティシエ・荒木貴志さんが手掛けるチョコレートのデザートはどこか軽やかで、でも記憶に残るものばかり。前日までの要予約。

information

東京都港区虎ノ門2-10-4 ヘリテージウイング5F TEL. 03-3505-6073 11:30〜14:30 ※特別ランチコースの提供時間