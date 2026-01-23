楽天ブックスは、TCG「ポケモンカードゲーム」5商品を対象に抽選販売を実施している。抽選期間は1月26日11時59分まで。当選発表は2月6日ごろに当選者のみに行なわれる。

本抽選販売の対象商品は、「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ【30パック】」「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX【30パック】」「ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック MEGAドリームex【10パック】」「ポケモンカードゲーム MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション 10個セット」「ポケモンカードゲーム MEGA スペシャルカードセット メガエルレイドex」の計5商品。

抽選に参加するには、送付先として利用できる住所の登録がある楽天会員登録が必要であるほか、2025年1月23日から2026年1月22日の期間で楽天ブックスでの注文および発送履歴がある楽天会員が対象となる。

当選後に注文する場合には、抽選エントリー時（抽選受付期間終了時）の会員登録の住所（本人連絡先）をそのまま送付先として指定する必要があり、エントリー時と異なる住所にした場合には権利の失効となる場合がある。

また複数アカウントでの抽選エントリー、法人での抽選エントリー、転売目的とみられる抽選エントリー、エントリーされた商品を過去に楽天ブックスで購入している、楽天の利用規約に基づき、規約に反していると判断されるエントリー、その他楽天ブックスが不正と合理的に判断したエントリーの場合には、抽選権利が無効となるほか、悪質なエントリーについてはアカウントの停止を行なう場合がある。

□楽天ブックス「ポケモンカードゲーム抽選受付」のページ