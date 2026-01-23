日本初の量産MR ロータスの技術者も関与

フィアットX1/9から教訓を得つつ、往年のMGBが属した市場へ1984年に投入されたのが、トヨタMR2。前後の重量配分は44：56で、優れたシャシーバランスとトラクションを実現している。軽い車重に充分な馬力を備え、雨天時には丁寧な操作が不可欠だが。

【画像】開発にはロータスも関与 トヨタMR2（初代） 2代目とMRS フィアットX1/9も 全97枚

初代MR2は、日本車初の量産ミドシップ・スポーツ。当時のトヨタはロータスの筆頭株主ではあったが、表向きには自主開発だと主張された。だが後に、ロータス技術者のロジャー・ベッカー氏と、レーサーのダン・ガーニー氏の関与が明らかになっている。



トヨタMR2（初代／1984〜1989年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

自然吸気1.6L 4気筒のツインカム「4A-GE」エンジンには、ヤマハ開発の16バルブヘッドを採用。可変吸気システムを実装し、柔軟性も高められていた。

1985年には、1.6Lスーパーチャージド・エンジンが登場。日本仕様には、1.5L SOHCユニットも用意された。5速MTの他、4速ATも一部の市場では選ぶことができた。

弱点はボディのサビ 高騰には至らず

スタイリングを率いたのは、社内デザイナーだった山内誠一氏。無駄がなくシャープな姿は、新車時以上に訴求力を放っているように見える。充実した装備と、優れた車内レイアウトも魅力の一部を構成する。

全長は4mを切る短さだが、2シーターのキャビンにはゆとりがあり、荷室も広い。開放的なTバールーフ・ボディも選べ、左右のガラスパネルは脱着可能。マイナーチェンジを経て、シート後方にパネルを格納できるようになっている。



トヨタMR2（初代／1984〜1989年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

トヨタは、収益性を維持しつつMR2を進化させ続けた。可変吸気システムのインテーク部品は、実は7種類も存在している。同時に、多くのモデルと共有したドライブトレインは、高い信頼性と耐久性、好燃費を叶えてもいた。

弱点はボディのサビ。40年近い年月が過ぎ、現存例の殆どはパネル交換や板金修理を受けていると考えていいだろう。改造された車両も多い。オリジナル度や走行距離に応じて取引価格は上昇するが、まだ高騰には至っていないのがうれしい。

オーナーの意見を聞いてみる

「以前の職場で、上司がMR2に乗っていたんです」。今回の車両のオーナー、ジム・ロジャース氏が振り返る。「自分も好きでしたが、当時は買う余裕がありませんでした」

「スポーツカーが好きで、フォード・エスコートやローバー・メトロに乗って来ました。でも2024年に、遂に長年の夢を叶えたんです。妻は驚いていましたね。初めてのクラシックカーで、ミドシップ・スポーツでしたから」



トヨタMR2（初代／1984〜1989年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「納車された日に早速、ガソリンスタンドで知らない人から褒められました。娘たちも気に入っています。ボディとエンジンは、2014年に前オーナーがレストアしたそうです。状態は素晴らしいですが、錆びやすいので丁寧に維持するつもりです」

英国で掘り出し物を発見 トヨタMR2 Tバー（英国仕様）

登録：1990年式 走行：14万6100km 価格：8950ポンド（約186万円）

オリジナル度の高いMR2。整備簿には25回分の履歴があり、大切に乗られてきたことを示している。ブラックのレザー内装の状態も素晴らしい。直近のタイミングベルト交換は8万3000kmだから、そろそろ交換は必要だろう。

トヨタMR2（英国仕様）



トヨタMR2（1989年式／英国仕様）

登録：1989年式 走行：13万9300km 価格：9900ポンド（約206万円）

メタリック・ブルーのボディが綺麗な、サンルーフ付きのMR2。ブルーのクロス内装も使用感が驚くほど少ない。まるで「タイムワープしたよう」と売り手は主張する。整備履歴が良く残り、タイミングベルトとウォーターポンプは交換済み。タイヤも新しい。

