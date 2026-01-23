反応の速さもピカイチ

（翻訳者注：AUTOCAR英国編集部の46歳記者と、アルピーヌF1のリザーブドライバーである21歳ポール・アロンによるまさかの体力勝負、その後編です）

アロンのフィットネスへのこだわり。それは体幹トレーニングでも明らかだ。重りとなるパッドの上に立ち、脚をまっすぐ伸ばして腕の動きを最小限に抑えながら、できる限り高くジャンプする。



記者（46歳）とアルピーヌF1のリザーブドライバー（21歳）の体力勝負、その行方は……。 アルピーヌ

筆者は25cmを超えるのが精いっぱい。アロンは40cmを軽く超えた。筆者のペースが遅かったことと、アロンが執念で各マシンの記録更新に何度も挑戦したおかげで、時間はどんどん過ぎていった。結局、上半身の筋力と持久力トレーニングはスキップした。

フィットネスは競争として成り立たないため、認知能力と反応のテストに移る。こちらは落ち着いた内容だ。古いF1ステアリングホイールを改造した、反応テスト装置を使用する。ニュートラルを押す → クラッチパドルを引く → 1速に入れる → ホイール上のライトが赤く点灯するのを確認 → 消灯した瞬間にクラッチパドルを離す、という流れだ。

何度か挑戦した末、筆者の最高反応時間は217ミリ秒だった。アロンは160ミリ秒を記録した。しかし、残念なことに、アロンはこれだけではF1ドライバーになれないと主張する。

「このテストではクラッチパドルを離すだけですが、実際はクラッチを制御しなければいけません。反応時間で数百分の一秒を譲っても、クラッチ操作とスロットル操作が優れていれば、より多くの時間を稼げるはずです」

最高峰のアスリート

最後の反応テストはバタック（Batak）を基にしたものだ。タッチスクリーンに次々と現れる点をできるだけ速く押していくという内容で、筆者は37点、アロンは39点だった。

アロンによれば、この訓練は反応時間そのものより、周辺視野で他車を捉えるといった状況認識能力の向上に役立つという。彼はレース開始時のマックス・フェルスタッペンの認識能力を例に挙げ、コース上で自車をどこに置くべきか瞬時に把握する能力を称賛した。



アルピーヌF1は今、ドライバーのフィットネスに力を入れている。 AUTOCAR

筆者にとって、レース技術など論外だ。今日の体験からすれば、F1マシンで数コーナーを回っただけで体が悲鳴をあげてしまうだろう。

自動車ジャーナリストとしてはそこそこ鍛えている方だと思うが、たとえ一日中座って運転しているとしても、レーシングドライバーが最高峰のアスリートであることを改めて痛感させられた。

アロンに勝てる唯一の望みは、歌だ。彼は歌うのが苦手だという。ならばカラオケで再戦？ いや待て、自分も音痴ではないか……。

モータースポーツで注目を集めるフィットネス

今回の取材に協力してくれたクレマン・ル・ヴィエネスさんは、陸上競技分野でスポーツ科学の研究を始めた。その後、神経科学の修士号を取得し、モータースポーツにおける神経筋疲労に関する博士号研究に取り組んだことがきっかけで、現在のアルピーヌF1チームでの職務に就いた。

ル・ヴィエネスさんは、近年モータースポーツにおけるフィットネスへの関心が急速に高まっているが、まだ大きな可能性が秘められていると語る。「陸上競技では、選手のことはすべてわかっています。映像分析やフォースデッキなどを活用し、選手の長所と短所を把握しているんです。モータースポーツの世界に移った時は、『あれっ、データが全然ないじゃないか』という感じでした」



ポール・アロンの2026年シーズン活躍を期待したい。 アルピーヌ

だからこそアルピーヌは、ドライバーのフィットネスをテスト・評価する体制を構築し始めている。ただし、陸上競技選手とは異なり、要求が多岐にわたるため、まだ発展途上である。

しかし、教育の側面もあるとル・ヴィエネスさんは説明する。「アカデミーにはカート競技の若手ドライバーがいますが、ジムに行ったこともなければ、身体能力や認知能力の重要性を理解していない人もいます。わたし達の役割は彼らにその重要性を理解してもらうことです」