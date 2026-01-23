SNSで大人気のハンドル付きタンブラーに「スヌーピー」デザインが登場！ストロー＆直飲みの2WAY仕様で毎日が快適に
SNSで人気を集めているハンドル付きタンブラーに、スヌーピーデザインが登場！ストローでも直飲みでも使える便利な2WAY仕様で、毎日の相棒になってくれそうなアイテムを紹介しよう。
【写真】2サイズあり！スヌーピーデザインの2WAYステンレスタンブラーの詳細をチェック
■スヌーピー＆ウッドストックのほっこりデザインがかわいい
今回スケーター株式会社から登場したのは、830ミリリットルと570ミリリットルの2サイズ。オフホワイトのボディにモノトーンのイラストが映える、大人かわいいデザインに仕上がっている。
「830ミリリットルタイプ」(5500円)には、スヌーピーが巣の中のウッドストックに寄り添うシーンとともに、「IT'S GOOD TO HAVE A FRIEND(友だちがいるっていいな)」のメッセージが添えられている。「570ミリリットルタイプ」(4620円)は、ドッグディッシュを加えたスヌーピーとウッドストックが並んだ「Peanuts SINCE 1950」のクラシックなデザイン。さらに、両アイテムとも裏面には気球に乗ったウッドストックがさりげなく描かれており、どこから見てもほっこりする仕上がりだ。
■シーンに合わせて飲み方を選べる！便利な2WAY仕様
このタンブラーの注目ポイントは、シリコーン製ストローと直飲み口の2種類を搭載している点。リップメイクを気にする時や運転中はストローで、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は直飲みでと、その時々に合わせて使い分けられる。
真空二重構造を採用しているため、ホットはあたたかさをしっかりキープ、アイスは氷が溶けにくくひんやり感が長続き。結露もしにくいので、デスクワークの相棒としても活躍してくれる。ちなみに、830ミリリットルタイプは一般的な車のドリンクホルダーにも対応しており、ドライブのおともにも最適だ(※車種のホルダーサイズを確認のこと)。
これらのアイテムはスケーター公式オンラインショップにて発売中。機能性とデザイン性を兼ね備えたスヌーピータンブラーを、毎日の水分補給のおともにしてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
