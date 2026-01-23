『鬼滅の刃』炭治郎役・花江夏樹、“推し”のHANA・JISOOの声を絶賛「ビンテージマイクを通したような声」 『ビストロボイス』でディープな“声談議”
各シーンを代表する声のスペシャリストたちが、それぞれの技を披露しながら“声”の神髄について語り合うNHK Eテレの番組『ビストロボイス』。31日放送回に、HANAのJISOOが出演する。
【番組カット多数】笑顔でトークをする花江夏樹 JISOOとの即興朗読劇の様子も
この日は、JISOOに加え、テレビ番組への出演が珍しい声優・花江夏樹がゲスト登場する。花江は『鬼滅の刃』の竈門炭治郎、『ダンダダン』のオカルン、『東京喰種トーキョーグール』の金木研など、数々の話題作で主演を務める人気声優。MCの山寺宏一とともに、2人がディープな“声談議”を繰り広げる。
「JISOOさんの声に打ち抜かれた」という花江は今回、JISOOとの共演を熱望。「ビンテージマイクを通したような声」とその魅力を語り、「人生で一番緊張している」としながらも、“推し”であるJISOOへの熱い思いを存分に語る。
一方、JISOOは『SAKAMOTO DAYS』の大ファンだといい、南雲役を演じる花江の決めゼリフ披露に思わず悶絶。花江の印象を「声が賢い」と語り、お互いをリスペクトする2人が、それぞれの声の魅力や技術について深く語り合っていく。
また、JISOOが国境を越えてオーディション企画『No No Girls』に挑んだ心境も明かされる。同企画に「救われた」という花江が抱えていた意外な悩みも語られる。さらに、『鬼滅の刃』で演じる竈門炭治郎役の難しさや、叫び声に隠された秘密、JISOOの意外な野望など、貴重なエピソードが明かされる。
そのほか、声の専門家による2人の声の徹底分析も実施。なぜ多くの人がJISOOや花江の声に惹かれるのか──JISOOは“Twang”とハスキーボイス？ 花江は喉仏を巧みに使った発声？ その秘密が解き明かされる。
さらに、「なぞなぞブック」を題材にした、ここでしか見られない2人の即興朗読劇も披露される。声優とアーティスト、異なるジャンルで活躍する2人が交わす、濃密な“声の対話”に注目だ。
■放送予定
放送：1月31日（土） 午後8:45〜午後9:14 ＜NHK Eテレ＞
※NHKプラスでの同時・1週間の見逃し配信あり
再放送：2月5日（木） 午後2:35〜午後3:04 ＜NHK Eテレ＞
