【24日（土）全国天気】

・ポイント

寒波は2度目のピークへ

北陸以北は大雪警戒

九州や四国でも雪

交通障害など十分警戒

厳しい寒さが続く

24日は、大雪と関係が深い上空5500メートル付近の強い寒気が再び東日本付近へ南下してくるでしょう。この影響で、日本海側の雪はまた勢いを増し、特にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）のかかる北陸を中心に、強い雪が降りそうです。九州や四国でも山地を中心に雪が降り、平地でも雪の積もる所があるかもしれません。

24日午後6時までに予想される雪の量は、多い所で、東北、北陸、東海で70センチ、関東甲信、九州北部で30センチ。さらに25日（日）午後6時までに、東北、関東甲信、北陸、東海で70センチ、近畿で50センチとなっています。北陸を中心に、短時間で積雪が急増するおそれがあります。引き続き、大雪や路面の凍結による車の大規模な立ち往生や交通機関への影響に、十分警戒してください。

そして、気温は23日（金）より少し高くなる所もあるでしょう。ただ朝は冷え込みが強く、日中も厳しい寒さの続く所が多い予想です。

予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 -10℃（-1 真冬）

青森 -5℃（±0 真冬）

仙台 -3℃（±0 真冬）

新潟 -1℃（-1 真冬）

東京都心 0℃（＋2 真冬）

名古屋 -1℃（±0 真冬）

大阪 2℃（＋2 真冬）

広島 0℃（＋1 真冬）

高知 -1℃（＋2 真冬）

福岡 4℃（＋3 真冬）

予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 -4℃（-1 真冬）

青森 -1℃（＋2 真冬）

仙台 3℃（-1 真冬）

新潟 3℃（-1 真冬）

東京都心 10℃（＋1 真冬）

名古屋 8℃（＋2 真冬）

大阪 8℃（＋1 真冬）

広島 8℃（＋1 真冬）

高知 11℃（＋1 真冬）

福岡 9℃（＋3 真冬）

【25日までは大雪警戒、来週も寒さが続く】今回の今季最長寒波は、25日ごろまで居座るでしょう。引き続き、日本海側では長丁場の大雪に警戒が必要です。週明け26日（月）には、一連の寒波はほぼ抜けますが、その後も寒気は南下しやすく、来週にかけて寒さが続く見込みです。日本海側では、断続的に雪が降るでしょう。