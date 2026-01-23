志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の第3話が1月27日夜10時から放送予定です。

【写真】電柱の陰から様子をうかがうのは、サングラス姿の怪しい人物

『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

※以下ネタバレがあります。

第3話あらすじ



(C)TBS

よしずみ保育園に入園して早々、驚くほどの早さで周囲に馴染んでいく颯太。

「未来から来た」ことを口にしないかとヒヤヒヤしつつも、楽しそうな颯太の姿に、未来も思わず笑顔になる。

そんな中、優太（小瀧望）から、颯太の入園準備品を用意してほしいと頼まれる未来。

お昼寝セットに着替え一式……想像以上の量に呆然としつつ、作れるものは自分で作ろうと、沙織（西野七瀬）の手を借りて準備を進めることに。

準備の最中、未来は沙織に、「5年後、颯太を産んだ自分は、夢を諦めてしまったのだろうか」と、胸の内を明かす。

そして、自分がどんな人生を辿り、颯太を産んだのかを知るため、「まーくん」探しに本腰を入れることを決意する。

頼みの綱は、颯太の記憶だけ。

劇団の稽古場にバイト先、さらには近所のスーパーまで……颯太に「まーくんかもしれない人物」を次々と見せていく未来だが……。