丸目デザインと軽FRが示す新たなスポーツ像

2026年1月23日、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開幕しました。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集め、多くの来場者でにぎわいました。

都市型モビリティから次世代の電動技術、そしてクルマ本来の楽しさを追求したモデルまで、幅広い展示が行われた点も特徴です。

今回のショーでダイハツは、軽スポーツコンセプトとして話題を集めてきた「K-OPEN（ケー・オープン）」の実車を展示しました。

K-OPENはすでに2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において一般公開されており、その独創的な成り立ちと明確なコンセプトによって、多くのクルマ好きの記憶に残る存在となっています。

JMS札幌2026は、そうした注目モデルを北海道で間近に見ることができる貴重な機会となりました。

K-OPENは、軽自動車という制約の中で「操る楽しさ」を最大限に引き出すことを目的に開発されたコンセプトカーです。

エクステリアは、丸型ヘッドランプを中心とした親しみやすい表情を持ちながら、全体のプロポーションは低く構え、張り出したフェンダーによってスポーティさを強調しています。

コンパクトなボディでありながらも、存在感のあるスタイリングが来場者の視線を引きつけていました。

とりわけ大きな話題となっているのが、K-OPENが後輪駆動（FR）レイアウトを採用している点です。

従来の軽スポーツが前輪駆動を基本としてきた中で、FR化は極めて挑戦的な選択といえます。

この構成により、軽自動車でありながらも本格的なスポーツドライビングの感覚を味わえる可能性が示されており、会場でも多くの来場者が足を止め、熱心に説明に耳を傾けていました。

パワートレインについては、660ccクラスのターボエンジンと5速マニュアルトランスミッションの組み合わせが想定されており、数値以上にフィーリングを重視したクルマづくりが意識されているとされています。

すでに公開されているランニングプロトタイプでの検証結果も踏まえ、K-OPENは単なるデザインスタディではなく、実際に走らせることを前提としたリアリティのあるコンセプトであることが伝わってきます。

JMS札幌2026の会場では、東京での展示を見逃したファンにとって、K-OPENを実車で確認できること自体が大きな魅力となりました。

市販化の時期や最終仕様については依然として明言されていないものの、来場者の反応からは、この軽FRスポーツに対する期待の高さが改めて浮き彫りになったといえるでしょう。

北海道の地で再び注目を浴びたK-OPENは、軽自動車の可能性を広げる象徴的な存在です。

ジャパンモビリティショー札幌2026は、その現在地を体感し、未来の軽スポーツ像を想像する場として、多くの来場者の心に残るイベントとなりました。