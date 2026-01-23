アーティストの清川あさみがInstagramを更新し、吉岡里帆との淡路島旅行の写真を公開した。

清川は「里帆ちゃんと、私の故郷・淡路島をめぐる弾丸二人旅」と切り出し、「里帆ちゃんにとっては、はじめての淡路島。忙しい毎日のすき間を縫って、ずっと約束していた場所へ」と報告。“里帆ちゃん”は、清川がプロデュースした写真集『里帆採取 by Asami Kiyokawa』（2020年）でもタッグを組んでいる。2017年に清川の代表作『美女採集』で出会って以来、公私ともに親交を深めてきた仲だ。

投稿された1枚目には、海を望む展望スポットで並んで立つ2人のツーショットが収められている。清川は白いニット帽にロングコート、吉岡は黒のコートにマスク姿でカメラに向かって微笑む。ほかにも、冬の海辺を歩く吉岡の横顔や、お香が並ぶショップで商品を眺める2人の姿、鮮やかな夕景を描いた大型絵画の前に立つカットなどが並び、リラックスした旅の空気感が伝わってくる。

清川は「短い時間だったけれど、私の秘密の場所にも。まだまだあるけど、また今度」と振り返り、「二人で笑って、気づいたら、癒されてた。いつかの約束を、静かに果たせた日」と綴っている。（文＝リアルサウンド編集部）