【ギアを入れるのは10ホール目から】

【お悩みNo.155】最近コンプライアンスにうるさい世の中になってきました。女性もいる会社の飲み会で酔っぱらっていたのもあり男友達ではよく言うような下ネタを言った際にすごい白けた空気になりました。

女性との会話の下ネタのボーダーってどこだと思いますか？ もちろん人によるとは思うのでその探り方も教えてほしいです。【PN:脱いでミーナ・20代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――下ネタを話して得することってあるのでしょうか。

下ネタは人によると思うんですが、女性にはあまりしないほうがいいですよ。「チンチン」のような下品な単語は絶対に言ってはダメです。

というより、そもそもエッチな単語を使って話をしてはいけません。エッチをしたいことは伝えた方がいいけど、「チンチンがどうこう」「おっぱいが大きい」とか、そんな話は絶対してはダメです。

――チンコをあそこに入れたいをどうやって伝えたらいいでしょう？

間接的にあなたを抱きたいですよって言う方がいいですね。

――平安時代みたいです。

そうですね。女性を口説くには風流さや、おしゃれさがいるんですよ。コンパだったら、抱きたいと伝える前に散々笑わせておかなくてはダメです。

――それが下心の前フリになる。

コンパ自体のゴールはセックスなわけですから、そこに到達するためにはグラデーションをつくらなくてはいけません。

「今日は面白い会だし、楽しくていい人なんだ」と思わせて、向こうに食いつかせる。女性がちょっとでも恋愛や性に関する話をポロリとでもこぼしたら、そのチャンスは絶対に逃しません。酒が進んでくると、そういう事態が必ず起きますから気を抜いてはいけない。

――ゴルフだったら何ホールあたりから準備をするべきでしょう？

後半のハーフ始まったあたりですね。9ホール目までは接待ゴルフですから、いい感じに負けて相手もいい気分にさせる。後半に入ったあたりでグッとギアを入れます。

「しばらくエッチはしてない」という話になったら、「じゃあ今日はひさしぶりになるわけや」と相手のグリーンに乗せます。そのあとはホール（穴）に向けて寄せていくだけです。

――結論、どんな相手でもシモの単語を出さない。

英語禁止ゴルフみたいな番組があるじゃないですか。あんな感じで、みんなで必死に我慢していると、意外と女性のほうが言いたくなるのかもしれませんね。

女性が下ネタを言ったっていいと思います。下品だなんて思いません。こっちの気持ちを汲んでくれる優しい子だなって思いますね。男性は相手の下ネタを引き出すように頑張ってください。

【ブクロは激しく、東口は優しく】

【お悩みNo.156】東ブクロさんと東口さんの違いは何ですか？ 私は昔からあだ名とかがあまりないタイプなので、芸名があることで生活上に違いがあるのかお伺いしたいと思いました。【PN:イレーサスカッチ】

＊ ＊ ＊

――ブクロと東口義隆の違いはあるのでしょうか。

うーん。特に意識してないですし、使い分けてないです。オンオフはある方なんで何かしらスイッチが切り替わる時があるんでしょうけど。

――このインタビューは何として受けてます？

基本的に自宅で一人でおる時以外は全部東ブクロです。家でパンイチでゴルフ番組を見てる時が東口ですよ。そろそろ仕事で家を出なあかんなと思った時から、東ブクロスイッチが入るんでしょう。

――小学校で先生のことをお母さんって呼んじゃたみたいに、ブクロの中に東口を見せちゃう瞬間はないですか？

昔、仕事で言われたことありましたね。Vシネマの撮影で三上悠亜さんとの濡れ場があったんですが、初めての濡れ場だったしカメラが気になるんです。

そしたらおっぱいを揉むシーンで「カット」がかったんです。監督に「その揉み方は東ブクロだ、東口を出して」って言われました。ようわからんけど、いつものセックスみたいに揉んだら「いいよ、OK！」とOKが出ました。

――ブクロ揉みと東口義隆揉みの違いは？

ブクロは激しいかもしれないですね。東口の場合は、横からそっと手を当てて、乳全体を支えるように優しく包んでいたんです。「そうそう、それだよ」って監督も褒めてくれました。

――エッチ中は女の子になんて呼ばせるんですか？

セックス中に「ブクロさん」って言われたら冷めますね。そもそも、名前は呼んでほしくない。彼氏彼女の関係だったら呼ばれたいんでしょうけど、僕と女性の関係はそうではありませんから。

――となると、女の子の名前も呼ばない。

そうですね。そもそも、名前を間違える危険がありますから。本当に失礼な話ですけど、腰を動かしながら「この子の名前は何やったか」って思う瞬間があるんです。その子のLINEのアイコンは思い浮かぶんだけどなあって。

――その子に「名前を呼んで」と言われたらどうやって誤魔化すのでしょう。

「呼ぶわけないやろ」ってわざとドSぽく突き放しますね。そういうプレーだと思わせる。「名前なんか呼ばなくたって繋がってるやろ」と。まあ下半身だけですけど。

ブクロと東口、まあ、どっちがいいということもないんです。どっちもある意味で自分ですからね。人間は誰しも仮面をかぶって生きてるんでしょう、たとえば仕事が終わったあとは、別の名前でスナックで働いたり、自由に生きたらいいと思いますよ。

