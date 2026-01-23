“からあげクン×サンリオキャラクターズ”限定プライズ登場！ 50周年を記念した「一番くじ」も展開
「ローソン」は、1月29日（木）から、「からあげクン×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみマスコット vol．1」を、全国店舗のプライズゲーム限定で展開する。
【写真】「ローソン」店舗がアラームクロックに！ 50周年を記念した「一番くじ」
■サンリオキャラが“からあげクン”に！
今回登場するのは、人気のからあげクンとサンリオキャラクターズがコラボした、プライズゲーム限定のぬいぐるみマスコット。
ラインナップには、ハローキティやシナモロール、からあげクンの全3種が用意され、サイズは約8cmと持ち歩きやすい大きさとなっている。
また「ローソン」では1月24日（土）から、50周年を記念した「一番くじ LAWSON〜50th Anniversary〜」を実施。からあげクンをモチーフにしたクッションやぬいぐるみをはじめ、店舗をイメージしたアラームクロックや「ウチカフェスイーツ」をデザインしたフィギュアチャームなどが景品にそろう。
【写真】「ローソン」店舗がアラームクロックに！ 50周年を記念した「一番くじ」
■サンリオキャラが“からあげクン”に！
今回登場するのは、人気のからあげクンとサンリオキャラクターズがコラボした、プライズゲーム限定のぬいぐるみマスコット。
ラインナップには、ハローキティやシナモロール、からあげクンの全3種が用意され、サイズは約8cmと持ち歩きやすい大きさとなっている。
また「ローソン」では1月24日（土）から、50周年を記念した「一番くじ LAWSON〜50th Anniversary〜」を実施。からあげクンをモチーフにしたクッションやぬいぐるみをはじめ、店舗をイメージしたアラームクロックや「ウチカフェスイーツ」をデザインしたフィギュアチャームなどが景品にそろう。