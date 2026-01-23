¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¡×½Õ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¸«¾å°¦à¤Ó¤Ã¤¯¤êÂçÊÑËÆá»Ñ¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë°¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¤ï¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¾Ð´éÉõ°õ¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä
¡¡2026Ç¯Á°´üÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ãÊÑ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç½÷Í¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤(20)¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸«¾å°¦(25)¡£¸«¾å¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê³×¿·¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ÎÈ±·¿¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢ÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ÛÀ¤³¦´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¸«¾å¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¡¢¸«¹û¤ì¤ë¤ï¡Á¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤òÉõ°õ¡ª¡ª¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë°¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£