国土交通省とNEXCO東日本は、25日(日)ごろにかけて強い冬型の気圧配置となり大雪が継続するおそれがあるとして、交通障害を防ぐため【予防的通行止め】を実施する可能性があると発表しました。



◆時間(可能性)

24日(土)午前5時ごろ～



◆対象区間

・磐越道（会津若松IC～安田IC）

・国道49号（会津坂下IC交差点～三郷チェーン着脱場）



各機関は、大雪時は外出自粛とともに運送会社などには運送日の調整などを呼びかけています。また、やむを得ず外出する場合は、最新の気象情報・道路交通情報の確認と冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行を求めています。