75ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÍî¸ì²È¡Ö¤Ø¤È¤Ø¤È¡Ä¡×¡¡ÌÔ¿áÀã¤Î¡È¶Ë´¨¡É¶âÂô±Ø¤Ç¤Ü¤¦Á³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÇ®ßó°û¤ó¤Ç¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·Ë¾®Ê¸»Þ(75)¤¬23Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ËÌÎ¦¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡¢¶âÂô¸ø±é²ñ¾ì¤ò²¼¸«¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã¤ÇÆØ²ì¤«¤éÀè¤Ï±¿µÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Þ¤Çµ¢¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Ê¸»Þ¡£¤½¤ó¤Ê·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¡£ÌÔ¿áÀã¤Î¶âÂô±Ø¤Î¸ÝÌç¡Ê¤â¤Æ¤Ê¤·¥É¡¼¥à)¤Î²¼¤Ç¤Ü¤¦Á³¤ÈÎ©¤Á¤Ä¤¯¤¹¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ËÌá¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ø±é¸å¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖÂçÀã¤Î¶âÂô¤«¤éÉáÃÊ¤Ê¤éÆØ²ì·ÐÍ³¤ÇÂçºå¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤Ø¡×¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¤«¤é¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¿·Âçºå¤Þ¤Ç¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯µ¢ºå¡£¡Ö6»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»Õ¾¢¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿ÈÂÎÎä¤¨¤¹¤®¤ÆÉ÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¡×¡ÖÇ®ßó¤Ç¤â°û¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤À¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£