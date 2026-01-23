元AKB48のタレント柏木由紀（34）が22日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。やめられないことを告白した。

秋元康氏が総合プロデュースする17人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」の水野乃愛（20）、片瀬真花（19）が出演し、休日の過ごし方を聞かれた。

柏木は「本当にこの番組でその尺使うのもったいないぐらい…」と切り出し、「まず目覚ましをかけずに起きる。いっぱい寝たいの。だいたい、2時。昼の2時になってるの。でなんか食べるかって、家にあるものか、ちょっとだけ歩いて食べにって。また（家に）戻って。そんなキラキラした話じゃない…。ベッド入ってだらだらケータイイジって…そのまま寝落ちして（夜の）9時！みたいな。もう何にもしてないの」と“完全休養”の休日を明かした。

柏木は「ケータイがもうずっと見ちゃう。SNSやめられないんだけど…」と告白し、「仕事柄更新したりもするじゃん。見るのも本当に止められなくて」と告白した。

片瀬は「わかります」と共感し、柏木から「何見ちゃう？」と質問された。

片瀬は「X」と答え、柏木は「私も！」と共感した。水野は「私もX見るんですけど、最近はTikTok見ちゃいます」と答えた。

柏木は「Xやばいよね。私前にX見すぎて、その日の夜に人から聞かれたら“今日のXの出来事トップ3”毎日しゃべれるみたいな。おすすめの欄ができたじゃない。だから一生出てくるからさぁ…」と悩んでいた。

柏木は「趣味とかにはならないけど、SNSで情報を得るのはめちゃくちゃ好き」と語った。