ÍÆ¯Í³Èþ»ÒàÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤êá¤Ç¼ºÇÔ¤Î²áµî¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤ë¤Î¥¤¥ä¤ä¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤éÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤Í¡£·ÈÂÓ¤Îµ¡Ç½¤Ê¤ó¤«¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¤Æ¡Ä£Á£é£ò£Ä£ò£ï£ð¡Ê¥¨¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¤«¡£¥¨¥¢¥É¥í¤â¡ÊÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤êºÇ¶á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡£Á£é£ò£Ä£ò£ï£ð¤È¤Ï¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Î´Ö¤Ç¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶á¤¯¤ÎÁê¼ê¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¥¨¥¢¥É¥í¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¡Ø¤¨¡©¡¡²¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Å¤é¤¤¡¢Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¡Ø¤¢¡¢¥¨¥¢¥É¥í¤Ë¤·¤è¤Ã¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ·ÈÂÓ½Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢½Ð¤·¤¿¤éÁ´Á³¥¨¥¢¥É¥í¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¤¬¡Öº£¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¸À¤¦´¶¤¸¡£¡Ø¥¨¥¢¥É¥í¡©¡¡£Ì£É£Î£Å¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥É¥ä´é¤òÈäÏª¡£
¡¡·§Ã«¥¢¥Ê¤¬¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍÆ¯¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¤Ï¡ÖÂçÂÎ¤Î¾ì¹çÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤³¤¤¤Ä¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤ë¤Î¥¤¥ä¤ä¤Ê¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÊÑ¤Ê°ÕÃÏ¤¬¤Í¡£¤Þ¤À¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£