俳優の横浜流星が自身のＳＮＳを更新し、デザイナーのジョナサン・アンダーソン氏との２ショットを公開した。

フランスで行われている「ディオール」２０２６年秋冬メンズコレクションショーを訪れた横浜は、共に参加した俳優の吉沢亮のインスタグラムに登場し、シルバーのようなヘアカラーで雰囲気をガラリと変えたことが話題になっていた。

２３日には自身のインスタグラムを更新し、クリーム色のジャケットにデニム姿の横浜と、黒のトップスにデニム姿のアンダーソン氏の２ショットを公開。Ｄｉｏｒと、アンダーソン氏のアカウントをメンションし、「＃ＤｉｏｒＷｉｎｔｅｒ２６＃ＩｎｖｉｔｅｄｂｙＤｉｏｒ」と、ハッシュタグを付けて、投稿を締めた。

この投稿には「流星クンのビジュ激変にビックリと同時にカッコいい〜って叫んじゃいました」「衣装も髪色もマッチしてて流星くんに良く似合っててカッコイイ」「カッコ良すぎて困ってます」「Ｄｉｏｒ王子様降臨 カジュアルなデザインが今までの流星くんの雰囲気と変わって とてもフレッシュです」「流星くん素敵すぎる」「髪色、びっくりしたよ」「流星くんスタイリング最高にかっこいい なんでも似合っちゃうのさすがです」「ヘアカラーいい感じ」などの声が寄せられている。