2026年1月22日のトークバラエティー番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）は過去に出演した俳優の北川景子さんの未公開シーンを放送、仕事や家事、育児に奔走する北川さんの時間活用術を紹介した。

子どもを寝かしつけた夜の9時から0時までが自分の時間

事前収録VTRで北川さんがこの番組のファンであり、「どうしても（番組に）出たくて、お願いしてきました」と話す北川さんのコメントを紹介する。時間を有効に活用するやり方として、北川さんは毎朝のルーティーンとしてラジオ体操をしている。「ヨガもピラティスもやったが続かなかった。ラジオ体操は唯一続けられている。どこでもできるし、短い時間でできて続けやすい」

そのVTRを見たMCの指原莉乃さんは「ピラティスやめま〜す」と宣言した。

北川さんは子どもを寝かしつけた夜の9時から0時までが自分の時間で、映画を観たりするという。子どもが朝起きてくるので0時には寝たい、それには逆算して「2時間以上の映画はなし」と課している。買い物もなるべく短時間で済ませたいので「事前にいつも買っているお店のHPを全部見て、試着する服をスクショしておいてお店でそれを見せて買う」と明かした。

この番組は「球を落とさないように話をつなぐ総合芸術」

番組ファンの北川さんが「トークィーンズにどうしても聞きたいこと」を公開する。北川さんが「番組を食い入るように見てますが、なんでこのすき間でさっと会話に入れたん？と思う」とメンバーのテンポのいいやりとりに感心しきり。「あれって美しい芸術じゃないですか。百戦錬磨の方々が美しく短くポンポン話を入れて、本当に憧れる」

メンバーのアンミカさんが「何を聞きたいの？」とツッコむ。3時のヒロインの福田麻貴さんが「（スタジオのやりとりが）戦場に見えているらしいけど、戦場的な感覚はなくバレーボールに近い。みんな球を落とさないように」と話すと、北川さんは「すごいですね、総合芸術です」と感心する。指原さんは手を振りながら「そんなんじゃない！うれしいけど。そういう目線で見てくれている人いるんだ」と感謝の言葉を忘れなかった。

芝居も笑いも研究熱心な北川さんである。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）