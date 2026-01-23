静岡県伊東市の前市長、田久保真紀氏（55）が、2026年1月22日にインスタグラムを更新。近影を公開した。

「私は特に変わりはなく過ごしております」

田久保氏はインスタグラムで、「少し遠方に出掛けたので 久しぶりにお気に入りのカフェに立ち寄ってのんびり」と投稿。マグカップを手に持った自撮り写真を公開した。

なお、田久保氏をめぐっては、1月21日、学歴詐称の疑いで静岡県警が任意聴取を要請したと報じられた。インスタグラムでは「昨日、報道があった為にみなさまに心配おかけしたようですが 私は特に変わりはなく過ごしております」とした。

コメント欄には「田久保さん、肩の荷が降りて、昔の可愛らしさが復活ですね」「ずいぶんとマキさん顔の表情が穏やかになりました。困難を乗り越えた自信がにじみ出てますね！ 頑張ってください 応援」「田久保さんはいつ見ても美人でカッコいい！ いつかまた市長になってね その後はもっともっと上に行ってほしい！」「綺麗になりましたね ゆっくりと過ごしてね」などと書き込まれている。

田久保氏は1月18日、「思いつきで髪切っ」たとして、明るいブラウンのボブヘアーからショートカットになった写真を公開。「お似合い」「若返った」などと注目を集めた。