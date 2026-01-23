23日午後、通常国会の冒頭で高市総理が衆議院を解散しました。解散から投開票まで戦後最短16日間の“短期決戦”。解散直後に県内選出の前議員を取材しました。



（記者）

「総理おはようございます」



（高市首相）

「おはようございます」



報道陣の問いかけに、にこやかな表情で答えた高市首相。23日朝の臨時閣議で衆議院を解散することを正式に決定しました。



通常国会を控えるなか、1月中旬に入ってから突如吹いた”解散風”。報道後、しばらく口を閉ざしていた高市総理でしたが、今週19日･月曜日の会見で…。





（高市首相）「国民の皆さま、私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました」4日後に召集される国会で衆議院を解散し、27日公示、2月8日投開票の日程で衆院選を行うと正式に表明。”解散の理由”については、「総理大臣として高市早苗がふさわしいかを国民に問うため」と語りました。予期せぬ急展開に各党が選挙準備に追われる中、23日 開かれた通常国会。午後1時ごろ、額賀･衆院議長に天皇陛下が署名された解散詔書が渡され…。（額賀 福志郎 衆院議長）「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」（衆院議本会議場）「バンザーイ。バンザーイ。バンザーイ」この瞬間、すべての衆院議員が失職。事実上の選挙戦がスタートし、解散から投開票までの期間は戦後最短の16日間となる”異例の短期決戦”が幕を開けました。解散後、連立を組む維新の両院議員総会に姿を見せた高市首相は、選挙戦への意気込みを語りました。（高市首相）「初めて日本維新の会と自民党の連立政権でいいのか、信を問う大事な大事な選挙でございます。しっかりと両党で過半数を獲得して私たちの改革を進めてまいりましょう」その後には、党本部で行われる「公認証交付式」へ。衆院選で公認する候補に証書を手渡しました。（高市首相）「勝ってください」（候補者）「勝ってきます」急転直下の解散に対し、各党からはさまざまな反応が…。連立のパートナー「日本維新の会」の藤田共同代表は「新たな連立の是非を問う」と話しました。（日本維新の会 藤田 共同代表）「連立政権の組み換え、連立政権で掲げた合意文書の内容、大きな政策転換の是非を問うということで、私たちも高らかに掲げて戦っていきたいと思います。自民党だけでは打ち出せなかった政策が相当数ありす。つまり高市政権の政策は維新の政策という気概を持って国民に訴えかけていきたいと思います」一方、”解散の大義”について批判したのは新党として戦いに臨む「中道改革連合」の野田共同代表。（中道改革連合 野田 共同代表）「1年3か月前なんですね（前回の）総選挙。これからまさに物価高でやることがいっぱいある時。それこそ働いて働いて働いて働いてと、その結果が解散総選挙につながるならいいんだけど、大義を全く感じることができないなと。中道のうねりをつくりだしていく結果にしていきたいと思いますし、生活者ファースト、平和主義をしっかり訴えて多くの皆さまに賛同いただけるように全国を走っていきたい」また、国民民主党の玉木代表は「政策を変えずにやってきた我が党が頑張るしかない」と議席増を誓いました。（国民民主党 玉木 代表）「経済後回し解散になってしまうことが非常に残念。ただ選挙になりましたからとにかく我々が力を付けるしかない。経済最優先、国民生活最優先の新しい政治に変えていくためにもぶれずに政策理念を変えずに訴えてきた国民民主党が頑張るしかないので、議席を増やして国会の中での影響力を高めて、選挙最優先の政治から国民生活、経済最優先の新しい政治に変えていきたいと思います」戦後最短となる「真冬の短期決戦」。静岡県内選出の前議員はどのように受け止めているのでしょうか。（自民･静岡7区 城内 実 経済財政担当相）「『高市総理信任、不信任解散』ということで、かなりスピードもって、すでに総合経済対策、わたくし担当ですけれども昨年まとめまして。物価高対策はもうしっかりできている。何ができていないのか逆にちょっとお聞きしたい思い。スピード感をもって、もっともっと安定政権で仕事を進めたいとそういう高市総理の解散の思いだと理解しておりますので、しっかり選挙戦おごらず謙虚にたたかって議席を確保して頑張っていきたい」（自民･静岡2区 井林 辰徳 前衆院議員）「高市政権はいろいろなものを変えていく、そして変えようとしている、その動きは国民の皆さまから評価をいただいていると思う。その力をより変える力を前に進める力をいただきたいというのを国民の皆様にお願いする」（自民･比例東海･静岡4区 深沢 陽一 前衆院議員）「高市総理誕生の中で訴えきたこと、これを国民の皆さんにしっかりと信を問うというところが高市総理の思いであり、私もそのように受け止めている。新たな成長のための解散だと思います」一方、野党からは国会冒頭での解散に批判の声が…。（国民･静岡4区 田中 健 前衆院議員）「まさに物価高対策そっちのけ。私たちと約束をした年収の壁の引き上げもそっちのけで、まさに自分たちの党利党略で解散をしたと言わざるを得ない。自民党は自分たちが過半数をとれば政局が安定する政治が前に進むと言ってるが、とんでもありません。前回野党が…国民民主党が大きく躍進したことで、動かなかったガソリンの暫定税率や年収の壁の引き上げにつながった。もっと手取りを増やすということで、さらに残った壁に取り組んでいきたい」（中道･静岡8区 源馬 謙太郎 前衆院議員）「あえて名付けるとすれば、国民の生活はそっちのけにして『自己都合解散』ということだと思う。新しい軸を作ったが、その軸がより大きなかたまりになるように、そして、それを政策実現のために使っていく…こういうことをしっかり訴えていきたい」（中道･比例東海･静岡2区 鈴木 岳幸 前衆院議員）「これだけ物価高で高市総理自身も物価高対策を早急に緊急にやらなければいけないと言っていたのに『働いて働いて働いて』どころか『働かず働かず働かず解散』ですから、まったく残念でならない。これをたとえて言うなら『働かず解散』『自分勝手解散』だと思う」16日後の2月8日に迫る投開票日。今後の選挙戦の行方に、注目です。